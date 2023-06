Adaptation aux changements climatiques - Montréal accueillera la conférence Adaptation Futures 2023

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - Face aux impacts visibles du dérèglement climatique et aux préoccupations mondiales qu'ils entraînent, la Ville de Montréal accepte avec honneur d'accueillir la 7e conférence Adaptation Futures. De tels forums internationaux sont plus pertinents que jamais pour permettre le partage d'expertise en adaptation. Montréal réitère son engagement à accélérer la transition écologique et à enraciner la nature en ville, tout en réaffirmant son leadership sur ces enjeux.

L'événement, organisé par le consortium Ouranos, en partenariat avec le gouvernement du Canada et le Programme scientifique mondial pour l'adaptation (WASP) des Nations Unies, se tiendra du 2 au 6 octobre 2023 à Montréal, pour la première fois sous une forme hybride, ce qui permettra de réduire les GES liés aux déplacements, tout en offrant une flexibilité pour la participation. Adaptation Futures 2023 a pour objectif de faire avancer le débat sur l'adaptation aux changements climatiques dans un monde de plus en plus complexe. Plusieurs chercheurs, responsables politiques, praticiens, représentants et communicateurs venant du monde entier seront rassemblés à cette occasion pour présenter leurs travaux, découvrir ce que font leurs collègues et réseauter.

En plus d'appuyer financièrement l'événement, la Ville de Montréal participera aux communications qui feront partie du programme final du colloque et qui incluront quelques présentations du Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal. Par ailleurs, en tant que partenaire d'Adaptation Futures, la Ville veillera à ce que les meilleures pratiques écoresponsables soient mises en place pendant l'événement.

« À titre d'ambassadrice de la conférence 2023, je me réjouis de constater que Montréal continue d'attirer les grandes rencontres internationales en matière de lutte contre les changements climatiques. De plus, c'est un réel honneur de recevoir les chercheuses et les chercheurs du monde entier qui se rassemblent pour faire avancer les meilleures pratiques en vue d'adapter nos villes et nos territoires aux aléas climatiques. On doit déployer les meilleures actions capables d'accélérer notre capacité d'adaptation en plus de faire en sorte qu'on protège adéquatement nos populations, particulièrement les plus vulnérables.», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Les villes sont les actrices de première ligne pour faire face aux impacts des changements climatiques, auxquels nous sommes de plus en plus confrontés, et Montréal est une pionnière dans le domaine. C'est pourquoi, comme plusieurs grandes villes à travers le monde, Montréal continuera de s'adapter, d'innover et d'agir sur le terrain pour affronter les événements climatiques extrêmes au cours des prochaines années », a souligné la responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif, Marie-Andrée Mauger.

« Du 2 au 6 octobre, Montréal sera au cœur de l'élan mondial en faveur de l'adaptation. Avec plus de 180 sessions et 1 500 participants venant de plus de 80 pays, souvent parmi les plus vulnérables aux effets des changements climatiques, Adaptation Futures sera le lieu où l'on partage les connaissances de pointe et les solutions qui doivent permettre de répondre collectivement au défi de l'adaptation », a expliqué Alain Bourque, directeur général d'Ouranos.

Pour connaître la programmation complète de l'événement, consultez la page web Adaptation futures 2023 . De plus, jusqu'au 30 juin, vous pouvez bénéficier de tarifs d'inscription préférentiels.

