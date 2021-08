VICTORIA, BC, le 30 août 2021 /CNW/ - Adamek Financial, une société de services-conseils en régimes d'avantages sociaux très reconnue dans l'Ouest canadien, a annoncé aujourd'hui sa fusion avec Sterling Capital Brokers (SCB). La combinaison des deux entreprises formera l'une des plus grandes sociétés indépendantes de services-conseils en régimes d'avantages sociaux détenus par des employés au Canada.

Fondé en 1989 par Mike Adamek, Adamek Financial est un cabinet d'experts-conseils spécialisé dans les avantages sociaux qui compte plus de 500 clients dans l'Ouest canadien et qui se spécialise dans les petites entreprises et l'industrie du tourisme sportif. Le siège social d'Adamek Financial est situé à Victoria, en Colombie-Britannique, et l'entreprise dispose d'un deuxième emplacement à Vancouver. Sa clientèle couvre les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, et les Territoires du Nord-Ouest. L'équipe compte plus de 92 ans d'expérience combinée en services-conseils, notamment dans l'examen des régimes d'avantages sociaux, la gestion des régimes, l'analyse de marché, la communication avec les membres et la planification de l'assurance en entreprise.

Voici la déclaration de Mike Adamek, président d'Adamek Financial, au sujet de cette annonce : « Il s'agit d'une période excitante pour vivre une fusion avec Sterling Capital Brokers, car mon équipe est prête à offrir son expertise en consultation à un plus grand nombre de clients à l'échelle nationale. La technologie de Sterling, combinée à l'équipe d'Adamek Financial, nous permettra d'offrir une valeur inestimable à la clientèle actuelle et dans de nouvelles régions géographiques. En tant qu'entreprise combinée, nous serons en bonne position pour offrir un service à la clientèle et des innovations de premier ordre partout au Canada. »

« Sterling continue de jouer un rôle de premier plan grâce à ses technologies et à ses innovations alors que nous sommes sur le point de fusionner nos activités à celles d'Adamek Financial. À la suite de nos fusions antérieures avec Luedey Consultants Inc, au Canada atlantique, et Riverview Insurance, en Alberta, nous sommes heureux d'étendre notre présence nationale grâce à Mike Adamek et à son équipe. L'association du plus grand courtier indépendant au Canada et du principal courtier à Victoria est un excellent résultat pour les deux entreprises et leurs clients respectifs, a déclaré le cofondateur de SCB, David Haines. Tout le monde à SCB est heureux de commencer à travailler avec Adamek Financial et son équipe exceptionnelle. Sterling Capital continue d'être un chef de file en matière de technologie soutenu par du personnel compétent. »

Sterling Capital Brokers (SCB) a été fondé en 2014, et son siège social est situé à Toronto, en Ontario. SCB est la plus grande société indépendante d'experts-conseils en avantages au Canada. Elle est spécialisée dans les services aux petites ou moyennes entreprises et aux multinationales partout au Canada. Elle offre à ses clients des services-conseils complets sur les régimes d'avantages sociaux et des services technologiques personnalisés de gestion des régimes qui lui permettent d'offrir des solutions rapides et adaptées à sa clientèle.

SOURCE Sterling Capital Brokers

Renseignements: John Griffin, President, [email protected], 647.824.3433

Liens connexes

https://www.sterlingcapitalbrokers.com/