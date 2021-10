Seulement 15 unités du RDX PMC Edition seront disponibles

MARKHAM, ON, le 21 oct. 2021 /CNW/ - Mettant en vedette un style raffiné, un habitacle beaucoup plus silencieux, une suspension révisée et le système toutes roues motrices super-maniabilité (SH-AWD), l'Acura RDX 2022 est le VUS à cinq passagers le plus dynamique, le plus confortable et le plus élégant de l'histoire d'Acura. Le VUS le plus vendu d'Acura depuis 7 ans, le RDX 2022 commencera à arriver chez les concessionnaires Acura au Canada cet automne.