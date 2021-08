Pour célébrer la dernière année de production de la deuxième génération de la NSX, chaque Acura NSX 2022 produite au Performance Manufacturing Center (PMC) en Ohio sera un modèle de Type S. Seules 350 unités de cette super voiture seront construites en édition limitée pour une distribution mondiale, dont 15 sont destinées au Canada avec un PDSF de 221 500 $, alors que c'est la première fois que la NSX Type S sera vendue à l'extérieur du Japon. Pour de plus amples détails sur la façon dont les amateurs canadiens d'Acura pourront s'approprier une partie de l'histoire de la super voiture, visitez www.acura.ca le mercredi 25 août.

Selon James Marchand, vice-président adjoint d'Acura Canada, « la NSX a obtenu le statut de super voiture iconique grâce à l'engagement d'intégration d'une technologie d'ingénierie de catégorie mondiale basée sur la performance conçue avec précision; elle incarne parfaitement Acura en tant que marque de performance. À titre de société d'enthousiastes dévoués à l'amélioration constante de nos véhicules, nous sommes déjà à l'œuvre pour créer ce que sera la nouvelle génération de véhicules Acura, alors que nous continuons de déployer nos efforts vers l'électrification. »

Instantanément reconnaissable par son style avant et arrière distinctif plus dynamique, la NSX Type S se caractérise également par des roues à cinq rayons de style unique, des pneus Pirelli P-Zero plus mordants, un système d'amortisseur variable repensé, des autocollants Type S, un toit en fibre de carbone en équipement de série. Sous son couvercle du moteur en fibre de carbone offert en équipement de série, se trouve la transmission de production la plus puissance jamais produite par Acura : une version mise à jour du V6 à turbocompresseurs jumelés de la super voiture et un système hybride à trois moteurs qui produit une puissance motrice de 600 chevaux-vapeur et un couple de 667 N·m (492 lb·pi).

La boîte de vitesses à double embrayage à 9 rapports et le révolutionnaire système toutes roues motrices super-maniabilité (Super Handling All-Wheel DriveMC) (SH-AWDMD) Sport Hybrid à vectorisation de couple de la super voiture ont été repensés pour une performance maximale. Toutes les NSX Type S destinées au Canada comprennent des freins carbone céramique, un couvercle du moteur en fibre de carbone et l'ensemble d'habitacle en fibre de carbone, réduisant ainsi le poids à vide total de plus de 26 kg.

Points saillants de l'Acura NSX Type S 2022 :

Production limitée de 350 unités, dont seules 15 sont réservées au marché canadien.

L'Acura la plus puissante et la plus rapide que jamais sur la route, avec 600 ch (+27) et 667 N·m (492 lb·pi) de couple (+16).

Tour du circuit Suzuka au Japon avec deux secondes en moins que la NSX 2021.

Les améliorations apportées au groupe motopropulseur comprennent les turbocompresseurs qu'on retrouve aussi sur la voiture de course NSX GT3 Evo, une augmentation de 6 pour cent de la pression de suralimentation, une capacité de la batterie accrue de 20 pour cent et une augmentation de 10 pour cent de la tension de sortie la batterie.

La boîte de vitesses à double embrayage à 9 rapports repensée se caractérise par un passage en vitesse supérieure 50 pour cent plus rapide et un nouveau mode de rétrogradation rapide.

La révolutionnaire SH-AWD MD Sport Hybrid à vectorisation de couple a été repensée pour une performance maximale.

Sport Hybrid à vectorisation de couple a été repensée pour une performance maximale. Les nouvelles roues à cinq rayons divisés augmentent l'empattement à l'avant (+10 mm) et à l'arrière (+20 mm).

Nouveaux pneus P-Zero de Pirelli spécialement mis au point pour la NSX Type S, intégrant une technologie de moulage avancée (comprend le marquage « H0 » sur le flanc du pneu).

Nouvelle conception extérieure et de l'aérodynamisme pour un meilleur refroidissement du moteur.

L'aérodynamisme amélioré comprend un diffuseur arrière dynamique en fibre de carbone inspiré de la NSX GT3.

Le toit en fibre de carbone en équipement de série abaisse le centre de gravité pour une maniabilité améliorée.

Freins carbone céramique offerts en quatre couleurs, couvercle du moteur en carbone, garniture intérieure en carbone réduisant le poids à vide total d'environ 26,2 kg.

Habitacle de la NSX Type S amélioré avec garniture de toit AlcantaraMD, logo Type S brodé sur la boîte à gants, logo NSX en relief sur l'appuie-tête, et surpiqûre contrastante.

Plus de puissance, de couple et d'accélération

Combinée au V6 à turbocompresseurs jumelés à haute puissance et au système hybride à trois moteurs SH-AWDMD Sport Hybrid à vectorisation de couple, la transmission de la deuxième génération de NSX a révolutionné l'industrie depuis le lancement de la super voiture en 2016. Améliorée pour la nouvelle NSX Type S, elle produit la puissance de sortie combinée la plus élevée de toutes les transmissions intégrées aux Acura sur la route, avec un rendement combiné de 600 ch et un couple de 667 N·m (492 lb·pi).

Construit à la main dans une installation spéciale de l'usine de moteur d'Anna en Ohio, le moteur V6 75 degrés de 3,5 L à turbocompresseurs jumelés est exclusif à la super voiture et amélioré avec de nouveaux injecteurs de carburant (procurant un débit 25 pour cent plus élevé), de nouveaux refroidisseurs d'air de suralimentation (pouvant dissiper 15 pour cent plus de chaleur) et de nouveaux turbocompresseurs inspirés de la NSX GT3 Evo (réalisant une augmentation de 5,6 pour cent de la pression de suralimentation de pointe, passée de 105 à 111 kPa [15,2 à 16,1 psi]). Le résultat est une augmentation du rendement du moteur de 500 à 520 ch et du couple passant de 550 N·m (406 lb·pi) à 601 N·m (443 lb·pi).

Le rapport de démultiplication pour le module à deux moteurs (TMU) qui entraîne les roues avant et procure une vectorisation du couple dans les virages a été réduit de 8,050:1 à 10,382:1. Cette réduction de 20 pour cent du rapport augmente le couple d'accélération en conférant à la NSX un démarrage puissant.

De plus, l'unité d'alimentation intelligente (IPU) de la super voiture fournissant une puissance aux moteurs électriques est utilisée plus efficacement. Cela permet une capacité utile de la batterie 20 pour cent plus élevée, et une tension de sortie de la batterie accrue de 10 pour cent. La capacité et le rendement plus élevés ont permis aux ingénieurs d'effectuer une nouvelle mise au point des moteurs électriques dans le système SH-AWDMD Sport Hybrid pour une meilleure performance dans les quatre modes du système dynamique intégré (voir ci-après) et pour offrir plus d'autonomie en mode électrique.



NSX 2021 NSX Type S 2022 Moteur Hybride V6 de 3,5 L 75 degrés, en alliage

d'aluminium et à turbocompresseurs jumelés Hybride V6 de 3,5 L 75 degrés, en alliage

d'aluminium et à turbocompresseurs jumelés Transmission Boîte de vitesses à double embrayage

à 9 rapports Boîte de vitesses à double embrayage

à 9 rapports Puissance motrice du système

combiné (SAE Net) 573 600 (+27) Couple maximal du système

combiné (SAE Net) 476 492 (+16)

Avancements de la boîte de vitesses à double embrayage et 9 rapports

La NSX Type S transfère la puissance par le biais d'une boîte de vitesses à double embrayage à 9 rapports, qui a été remise au point pour une performance encore plus excellente. Les améliorations comprennent un tout nouveau mode de rétrogradation rapide, des rétrogradations automatiques plus dynamiques, même des passages en rapport supérieur plus rapides aux modes Sport et Sport+, et un seuil de révolution plus élevé pour les rétrogradations en mode Piste.

En mode Sport et au-delà, la nouvelle rétrogradation rapide permet au conducteur de sauter plusieurs rapports à la fois en maintenant le sélecteur de rétrogradation sur le volant, plutôt que de passer tous les rapports individuellement. Lorsque le sélecteur est maintenu vers le bas pendant 0,6 seconde, la boîte de vitesses sélectionne automatiquement le rapport le plus bas possible selon la vitesse du véhicule, réduisant ainsi le temps passé à changer de rapport et permettant au conducteur d'accélérer encore plus rapidement.

L'utilisation des sélecteurs de vitesse pour passer à un rapport supérieur aux modes Sport et Sport+ a été améliorée avec une nouvelle programmation qui enclenche l'embrayage jusqu'à 50 pour cent plus vite à partir du moment où le sélecteur est activé, ce qui améliore l'accélération.

Si les sélecteurs ne sont pas utilisés en mode Sport+, la boîte de vitesses rétrograde presque immédiatement lorsque la pression de freinage est appliquée, comme en ralentissant pour un virage. Cela aide à maintenir la stabilité pendant les changements de rapport lorsque le véhicule est en ligne droite et prépare la NSX pour une accélération encore plus rapide en sortie de virage par l'optimisation du régime du moteur.

Le comportement de la transmission en mode Piste a aussi été amélioré, en permettant à la NSX Type S de rétrograder plus tôt au 2e rapport partant du 8e rapport, grâce à un seuil de révolution qui a été augmenté de 1 500 tr/min. Cette différence permet aux conducteurs de la NSX Type S d'activer le sélecteur de rétrogradation plus tôt pendant la décélération.

Optimisation de la maniabilité, du confort de roulement et de la réactivité

Les ingénieurs d'Acura ont optimisé le châssis, la suspension et la réactivité de la NSX Type S, ce qui augmente le rendement de la super voiture et le lien émotionnel avec son conducteur. Les quatre modes de son système dynamique intégré ont également fait l'objet d'une mise à jour pour améliorer le rendement; de plus, la commande sonore d'admission (ISC) et le contrôle acoustique actif (ASC) ont été reprogrammés pour une sonorité plus intégrée du moteur. Il en résulte une expérience de super voiture unique qui allie une maniabilité et une poussée de catégorie internationale à une expérience de conduite passionnée et une habitabilité au quotidien.

Mode silencieux - Le mode silencieux combine la capacité et le rendement accrus de la batterie avec le nouvel engrenage inférieur du TMU pour une accélération plus vive après un arrêt. La capacité et le rendement plus élevés signifient également que la NSX Type S peut demeurer en pur mode électrique pendant des périodes prolongées, même en sollicitant plus agressivement la pédale d'accélérateur. De plus, l'ISC est programmé pour un bruit de moteur minimal en mode silencieux.

Mode Sport - En plus d'intégrer une nouvelle fonction de rétrogradation rapide, le mode Sport a été mis à jour avec de nouveaux étalonnages pour les amortisseurs de suspension et la SH-AWDMD Sport Hybrid. Les nouveaux étalonnages de la suspension réduisent les mouvements de roulis et les piquées de l'avant en freinant, pour des virages vers l'intérieur plus stables.

La super voiture utilise sa SH-AWDMD Sport Hybrid pour la vectorisation du couple et pour créer un moment de lacet en donnant à la direction de la NSX Type S une sensation plus sport et plus réactive. En quittant un virage, le TMU assiste avec un couple additionnel pour une sensation directe et légère nécessitant moins d'intervention avec la pédale d'accélérateur.

Mode Sport+ - Pensé pour une conduite fougueuse sur les routes sinueuses, le mode Sport+ a été reprogrammé pour aider le conducteur à se sentir plus intégré à la voiture, en commençant à rétrograder plus tôt lorsque la boîte de vitesses est en mode entièrement automatique. La SH-AWDMD Sport Hybrid est optimisée pour aider à améliorer les virages vers l'intérieur en utilisant la vectorisation de couple pour créer une sensation de virage encore plus dynamique pour un angle de braquage donné.

Lors des accélérations en sortie de virage, le TMU offre une assistance additionnelle, en stabilisant le véhicule tout en améliorant l'accélération. En Sport+, les passages en rapport supérieur sont également 50 pour cent plus rapides en réduisant le temps nécessaire entre les changements de rapport et en améliorant l'accélération.

Mode Piste - Les modes Sport+ et Piste ont été mis à jour pour une adhérence et une performance maximale, permettant ainsi d'obtenir un gain de 6 pour cent de force gravitationnelle latérale. En rétrogradant en 2e par le biais du 8e rapport, le régime de rétrogradation permis a été augmenté de 1 500 tr/min, ce qui confère au conducteur plus de contrôle sur la puissance transférée et maintient le moteur dans sa plage de révolution la plus puissante en circuit fermé. En mode Piste, les profils sonores de l'ISC et de l'ASC sont également optimisés et procurent un indice sonore plus clair concernant les points de changement de rapport optimaux.

Les nouvelles roues de performance à cinq rayons divisés en alliage forgé sont offertes en gris requin mat ou en noir berlina lustré. Leur décalage négatif accru élargit l'empattement avant et arrière de la NSX Type S de 10 mm et de 20 mm, respectivement. Cela non seulement améliore la maniabilité de la super voiture, mais lui donne aussi une allure particulièrement dynamique.

Pour la NSX Type S 2022, les rotors en carbone céramique viennent en équipement de série et sont offerts en quatre couleurs différentes, une autre des nombreuses caractéristiques qui contribuent à réduire le poids à vide de plus 26 kg.

Pneus sur mesure Pirelli P-Zero

Pour maximiser la performance, Pirelli a mis au point un nouveau pneu P-Zero exclusivement pour la NSX Type S en recourant à la technologie de modélisation de Formula1MD. De taille 245/35ZR19 à l'avant et 305/30ZR20 à l'arrière, les pneus se caractérisent par une sculpture asymétrique pour une excellente précision de la direction, une stabilité arrière et une adhérence optimale en conditions humides et sèches et des composés de bande de roulement à ultra-haute performance pour offrir une maniabilité et une performance de freinage remarquable. Les amplificateurs d'adhérence utilisés dans les applications de sports motorisés augmentent les caractéristiques d'adhérence du pneu.

Chaque Pirelli P Zero fabriqué sur mesure pour la NSX Type S 2022 porte le marquage « H0 » sur le flanc du pneu, indiquant qu'il a été spécialement mis au point avec Acura pour améliorer la performance de la super voiture.

Conception et aérodynamisme inspirés de la course automobile

Dramatique et agressive, la nouvelle conception de la NSX Type S conserve les principes fondamentaux de la gestion totale du débit d'air qui a guidé la conception de la NSX depuis ses débuts. Le nouveau devant, avec ses prises d'air plus grandes et plus angulaires et le diffuseur arrière plus grand contribuent ensemble à une meilleure stabilité à haute vitesse. La nouvelle forme de son becquet avant en fibre de carbone minimise la levée aérodynamique du devant en dirigeant le débit d'air sous la voiture.

Pour aider à refroidir le moteur plus puissant, une ouverture de calandre plus grande permet à un plus grand volume d'air d'atteindre les radiateurs, tandis que quatre ouvertures additionnelles, deux de chaque côté, acheminent l'air vers un radiateur auxiliaire derrière chaque coin du pare-chocs avant. Les prises d'air les plus à l'extérieur laissent également passer de l'air par le côté de la voiture, en travaillant avec les coins avant redessinés pour créer un rideau d'air. Cela réduit le sillage le long de chaque côté de la voiture en améliorant le débit d'air vers les prises d'air latérales pour les refroidisseurs d'air de suralimentation.

L'air s'évacuant à l'arrière de la voiture est acheminé par un nouveau diffuseur agrandi en fibre de carbone conçu à partir de celui utilisé sur la voiture de course NSX GT3 Evo. Formé pour permettre un débit d'air rapide à travers la section centrale, le diffuseur crée une déportance. L'ajout d'ailettes de refroidissement aide à prévenir les effets de sillage provenant des pneus dans les virages, ce qui pourrait réduire la déportance dans les manœuvres de virage difficiles. La forme du diffuseur déplace également la position de pointe de pression négative vers l'arrière, ce qui aide à créer un effet de déportance équilibré.

Détails de conception exclusifs

Des matériaux authentiques sont utilisés dans l'ensemble de la NSX Type S, tels la fibre de carbone utilisée pour son becquet avant, ses longerons latéraux, son aileron de couvercle de coffre arrière et le nouveau diffuseur. Le toit en fibre de carbone en équipement de série non seulement améliore la nouvelle conception, mais il aide à abaisser le centre de gravité de la super voiture en réduisant le poids en hauteur dans la voiture. Auparavant en résine, le grillage intégré à chaque admission d'air avant est en acier.

Les rétroviseurs extérieurs et les poignées de portières noir berlina lustré, un embout d'échappement foncé et, pour la première fois, les emblèmes Acura avant et arrière sont des équipements de série. Les lentilles de phares et de feux arrière sont teintées noir et accentuent l'apparence agressive. Les décalcomanies « Type S » embellissent les custodes arrière et chaque NSX Type S comportera une plaque numérotée spéciale montée sur le carénage du moteur.

Offerte en dix couleurs, y compris le nouveau gris Gotham mat métallisé, la NSX Type S 2022 sera le premier produit Acura offert en Amérique du Nord avec un fini de peinture mat exclusif. Le PMC a recours à un procédé à cinq couches qui peinture les panneaux individuels avant leur montage sur la voiture, ce qui permet à chaque panneau de sécher entièrement avant l'application de la couche de peinture suivante.

Pour accentuer davantage l'apparence sinistre du gris Gotham, un fini métallisé mat translucide est appliqué comme cinquième couche au lieu du revêtement protecteur lustré habituellement utilisé. Sa production se limitera uniquement à 70 des 350 modèles NSX Type S qui seront construits.

Ce fini métallisé mat exclusif exige de nouvelles techniques de manutention et d'expédition au PMC, pour garantir qu'il est entièrement protégé lorsque le véhicule finalisé est transporté. Cela comprend une nouvelle pellicule protectrice appliquée à la voiture, et une nouvelle couverture de carrosserie plus épaisse et plus douce pour le transport. De plus, les concessionnaires Acura bénéficieront d'une attention spéciale et d'une formation qui leur permettra d'informer les propriétaires sur la bonne façon de traiter la peinture pour garantir que le fini mat conservera son aspect.

Habitacle amélioré axé sur le conducteur

Inspiré par la NSX originale, l'habitacle de la deuxième génération de NSX est une conception ergonomique axée sur le conducteur qui a été rehaussée davantage dans la NSX Type S. Nous retrouvons nouvellement ajoutés une garniture de toit AlcantaraMD, un logo Type S brodé sur la boîte à gants et des logos NSX en relief sur les appuie-têtes. Le logo NSX Type S se trouve sur la télécommande.

D'autres détails intérieurs comprennent des surpiqûres contrastantes et trois combinaisons de cuirs AlcantaraMD et semi-aniline; ébène, orchidée et rouge. Les sièges entièrement en cuir semi-aniline de couleur ébène ou rouge sont offerts en option.

Construite en Amérique du Nord

Chaque NSX de deuxième génération, y compris la NSX Type S, est construite exclusivement au Performance Manufacturing Center de Marysville, en Ohio. Conçu dès le départ pour une production de véhicules spéciaux construits à la main, le PMC a été développé pour innover tant les moyens que les méthodes de production de véhicules spéciaux à faible volume en mariant la précision de la technologie avancée au savoir-faire artistique de l'homme. Également le foyer des NSX GT3 Evo, MDX, TLX et RDX PMC Edition, cliquez ici pour obtenir plus d'information concernant PMC. Le moteur de la NSX est assemblé à la main dans une installation spécialisée intégrée à l'usine de moteur d'Anna en Ohio.

Héritage, faits et événements marquants de la NSX

Première génération de la NSX : 1991 à 2005

1989 : La NS-X Prototype a secoué le monde au moment de son lancement public au Chicago Auto Show, en tant que première super voiture du constructeur automobile japonais. La première intégration au monde du VTEC MD a été ajoutée plus tard, ce qui a exigé que la voiture de production soit plus longue que la Prototype pour faire place au moteur plus large. La mise au point finale du châssis effectuée par la légende de Formule 1, Ayrton Senna , s'est soldée par une amélioration de 50 pour cent de la rigidité du châssis.





La NS-X Prototype a secoué le monde au moment de son lancement public au Chicago Auto Show, en tant que première super voiture du constructeur automobile japonais. La première intégration au monde du VTEC a été ajoutée plus tard, ce qui a exigé que la voiture de production soit plus longue que la Prototype pour faire place au moteur plus large. La mise au point finale du châssis effectuée par la légende de Formule 1, , s'est soldée par une amélioration de 50 pour cent de la rigidité du châssis. 1990 : La NSX est mise en vente. Construite exclusivement au Japon dans une usine de production spéciale (Takanezawa) voisine de l'installation de R&D.





La NSX est mise en vente. Construite exclusivement au Japon dans une usine de production spéciale (Takanezawa) voisine de l'installation de R&D. La NSX est le premier véhicule de production en série caractérisé par :









Une structure spatiale entièrement en aluminium





La première utilisation du VTEC MD sur un moteur V6

sur un moteur V6



La première utilisation de bielles en titane





La première utilisation d'une direction assistée électrique





1990 : La NSX reçoit une liste impressionnante de mentions honorables, comprenant « Top Ten Performance Cars » (dix meilleures voitures de performance), Motor Trend ; « Ten Best Cars in the World » (dix meilleures voitures au monde), Road & Track ; « Automobile of the Year » (voiture de l'année) et « Design of the Year » (conception de l'année), Automobile ; « Best of What's New » (meilleure des nouveautés), Popular Science ; « Design and Engineering Award » (prix de conception et d'ingénierie), Popular Mechanics.





La NSX reçoit une liste impressionnante de mentions honorables, comprenant « Top Ten Performance Cars » (dix meilleures voitures de performance), ; « Ten Best Cars in the World » (dix meilleures voitures au monde), ; « Automobile of the Year » (voiture de l'année) et « Design of the Year » (conception de l'année), ; « Best of What's New » (meilleure des nouveautés), ; « Design and Engineering Award » (prix de conception et d'ingénierie), 1991 : Motor Trend désigne la NSX au titre de « the best sport car ever built » (meilleure voiture sport jamais construite).





désigne la NSX au titre de « the best sport car ever built » (meilleure voiture sport jamais construite). 1992 : La NSX-R (Japon seulement) présente une réduction de poids d'environ 120 kg (265 lb), des améliorations à la suspension, un rapport d'entraînement final plus élevé, des sièges Recaro en carbone-Kevlar. Vendue jusqu'en septembre 1995. Seulement 483 vendues.





La NSX-R (Japon seulement) présente une réduction de poids d'environ 120 kg (265 lb), des améliorations à la suspension, un rapport d'entraînement final plus élevé, des sièges Recaro en carbone-Kevlar. Vendue jusqu'en septembre 1995. Seulement 483 vendues. 1993 : Coussin gonflable latéral du passager et tendeurs automatiques de ceinture de sécurité en équipement de série.





Coussin gonflable latéral du passager et tendeurs automatiques de ceinture de sécurité en équipement de série. 1994 : La NSX fait une brève apparition dans Fiction Pulpeuse (Pulp Fiction), conduite par Winston « The Wolf ».





La NSX fait une brève apparition dans Fiction Pulpeuse (Pulp Fiction), conduite par Winston « The Wolf ». 1994 : La NSX est améliorée avec des roues et des pneus de plus grandes tailles en équipement de série.

Années modèles Roues Pneus 1991 à 193 Avant : En alliage 15 x 6,5 po

Arrière : En alliage 16 x 8,0 po Avant : 205/50ZR15

Arrière : 225/50ZR16 1993 à 2001 Avant : En alliage 16 x 6,0 po

Arrière : En alliage 17 x 8,5 po Avant : 215/45ZR16

Arrière : 245/40ZR17

1995 : La NSX-T est lancée avec panneau de toit amovible; direction assistée électrique en équipement de série sur tous les modèles (auparavant sur les modèles avec boîte de vitesses automatique seulement); commande électronique du papillon en équipement de série; différentiel réactif au couple en équipement de série; les modèles avec boîte de vitesses automatique reçoivent la commande de changement de vitesse SportShift.





La NSX-T est lancée avec panneau de toit amovible; direction assistée électrique en équipement de série sur tous les modèles (auparavant sur les modèles avec boîte de vitesses automatique seulement); commande électronique du papillon en équipement de série; différentiel réactif au couple en équipement de série; les modèles avec boîte de vitesses automatique reçoivent la commande de changement de vitesse SportShift. 1997 : Le nouveau moteur V6 de 3,2 L à DACT et 24 soupapes produit 290 ch et 304 N·m (224 lb·pi) de couple avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (les modèles avec boîte automatique conservent la combinaison de 3,0 L); freins plus grands et mise au point du contrôle antiverrouillage; mise au point de la direction assistée électrique; volant moteur bimasse; becquet avant refaçonné; nouvelles roues.





Le nouveau moteur V6 de 3,2 L à DACT et 24 soupapes produit 290 ch et 304 N·m (224 lb·pi) de couple avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (les modèles avec boîte automatique conservent la combinaison de 3,0 L); freins plus grands et mise au point du contrôle antiverrouillage; mise au point de la direction assistée électrique; volant moteur bimasse; becquet avant refaçonné; nouvelles roues. 1997 : La NSX Type S (Japon seulement) est optimisée pour les « routes sinueuses » et se démarque par une réduction de poids d'environ 45,3 kg (100 lb), une barre stabilisatrice arrière épaissie, des amortisseurs avant plus rigides, des roues BBS, un pommeau de vitesses en titane, un volant de direction MOMO, des sièges Recaro en carbone-Kevlar de la NSX-R. Seulement 209 construites.





La NSX Type S (Japon seulement) est optimisée pour les « routes sinueuses » et se démarque par une réduction de poids d'environ 45,3 kg (100 lb), une barre stabilisatrice arrière épaissie, des amortisseurs avant plus rigides, des roues BBS, un pommeau de vitesses en titane, un volant de direction MOMO, des sièges Recaro en carbone-Kevlar de la NSX-R. Seulement 209 construites. 1997 : La NSX Type S Zero (Japon seulement), voiture de fin de semaine les jours de course, remplace indirectement la NSX-R, conserve de nombreux composants de la NSX-R, mais garde la barre stabilisatrice arrière de la Type S. Réduction du poids of 113 kg (250 lb) par rapport à la NSX de série en raison de l'insonorisation réduite, de l'absence de régulateur de vitesse, d'une chaîne stéréo, de serrures électriques de portière, et autres mesures de réduction du poids. L'un des modèles de NSX les plus rares sur la route, alors que seulement 30 ont été construits entre 1997 et 2001.





La NSX Type S Zero (Japon seulement), voiture de fin de semaine les jours de course, remplace indirectement la NSX-R, conserve de nombreux composants de la NSX-R, mais garde la barre stabilisatrice arrière de la Type S. Réduction du poids of 113 kg (250 lb) par rapport à la NSX de série en raison de l'insonorisation réduite, de l'absence de régulateur de vitesse, d'une chaîne stéréo, de serrures électriques de portière, et autres mesures de réduction du poids. L'un des modèles de NSX les plus rares sur la route, alors que seulement 30 ont été construits entre 1997 et 2001. 1999 : La série limitée Alex Zanardi Edition lancée par Acura (É.-U. seulement) se caractérise par des roues et des pneus exclusifs, un pommeau de vitesses, une plaque numérotée, une réduction de poids, une suspension repensée, une console centrale et une garniture de portière au fini en titane. Seulement 51 construites.





La série limitée Alex Zanardi Edition lancée par Acura (É.-U. seulement) se caractérise par des roues et des pneus exclusifs, un pommeau de vitesses, une plaque numérotée, une réduction de poids, une suspension repensée, une console centrale et une garniture de portière au fini en titane. Seulement 51 construites. 2000 : Garnissage en cuir perforé en équipement de série.





Garnissage en cuir perforé en équipement de série. 2002 : Changements importants comprenant des phares à DHI à position fixe, becquet avant plus bas, feux arrière et diffuseur arrière redessinés, nouveaux embouts d'échappement, nouveau becquet à rebord sur le coffre. Comprend également un panneau de toit amovible en équipement de série et une suspension repensée; les tailles de pneus et de roues sont encore augmentées.

Années modèles Roues Pneus 2002 à 2005 Avant : En alliage 17 x 7,0 po Arrière : En alliage 17 x 9,0 po Avant : 215/40ZR17 Arrière : 255/40ZR17

2002 : La NSX-R (Japon seulement) est la deuxième NSX-R à être offerte. Elle se caractérise par une construction légère et un toit fixe pour une rigidité accrue, un moteur assemblé à la main et équilibré pour une précision dix fois supérieure à la NSX de série, un papillon des gaz plus agressif, une suspension revue. Motoharu Kurasawa a piloté une NSX-R 2002 autour de la piste de Nürburgring en 7:56.





La NSX-R (Japon seulement) est la deuxième NSX-R à être offerte. Elle se caractérise par une construction légère et un toit fixe pour une rigidité accrue, un moteur assemblé à la main et équilibré pour une précision dix fois supérieure à la NSX de série, un papillon des gaz plus agressif, une suspension revue. a piloté une NSX-R 2002 autour de la piste de Nürburgring en 7:56. 2004 : Contour de bloc-instruments redessiné, nouveau pommeau de vitesses; système d'accès sans clé en équipement de série; changeur de CD à six disques dans le coffre en équipement de série.





Contour de bloc-instruments redessiné, nouveau pommeau de vitesses; système d'accès sans clé en équipement de série; changeur de CD à six disques dans le coffre en équipement de série. 2005 : Dernière année modèle de la première génération de NSX.





Dernière année modèle de la première génération de NSX. 2005 : NSX-R GT (Japon seulement), cinq unités construites pour satisfaire aux exigences d'homologation de JGTG et Super GT au Japon. Seulement un véhicule vendu.

Première génération 1991 à 2005 Transmission originale (1991 à 1996) Moteur Moteur V6 VTECMD de 3,0 L DACT à 24 soupapes

270 ch à 7 100 tr/min (252 ch à 6 600 tr/min avec boîte automatique à 4 rapports)

285 N·m (210 lb·pi) à 5 300 tr/min Transmission Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports ou automatique à 4 rapports Transmission finale (1997 à 2005) Moteur Moteur V6 VTECMD de 3,2 L DACT à 24 soupapes (boîte de vitesses manuelle seulement)

290 ch à 7 100 tr/min

304 N·m (224 lb pi) @ 5 500 tr/min Transmission Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou automatique à 4 rapports

Deuxième génération de la NSX : 2017 à 2022

2012 : La NSX fait une avant-première dans le film à succès « Les Avengers » avec Tony Stark ( Robert Downey Jr. ) s'en allant au volant d'une décapotable unique spécialement construite pour le film et annonçant le style à venir de la deuxième génération de NSX.





La NSX fait une avant-première dans le film à succès « Les Avengers » avec ( ) s'en allant au volant d'une décapotable unique spécialement construite pour le film et annonçant le style à venir de la deuxième génération de NSX. 2013 : La NSX Concept est dévoilée au North American International Auto Show de 2013, donnant un avant-goût au style final de la nouvelle génération de la super voiture.





La NSX Concept est dévoilée au North American International Auto Show de 2013, donnant un avant-goût au style final de la nouvelle génération de la super voiture. 2013 : La construction du Performance Manufacturing Center débute au coût de 70 M$; l'installation exclusive à la production de la NSX de deuxième génération. L'installation de 17 094 m 2 (184 000 pi 2 ) se caractérise par de nombreuses technologies avancées de construction et d'assemblage.





La construction du Performance Manufacturing Center débute au coût de 70 M$; l'installation exclusive à la production de la NSX de deuxième génération. L'installation de 17 (184 000 pi ) se caractérise par de nombreuses technologies avancées de construction et d'assemblage. 2015 : La version de production de la NSX de deuxième génération est lancée au North American International Auto Show. Les changements apportés depuis la Concept comprennent le pivotement du moteur avec une orientation longitudinale pour loger le nouveau moteur à turbocompresseurs jumelés. La NSX est le premier véhicule de production en série intégrant :

La version de production de la NSX de deuxième génération est lancée au North American International Auto Show. Les changements apportés depuis la Concept comprennent le pivotement du moteur avec une orientation longitudinale pour loger le nouveau moteur à turbocompresseurs jumelés. La NSX est le premier véhicule de production en série intégrant : Un groupe motopropulseur à vectorisation de couple à trois moteurs électriques



Le moulage par ablation



Une boîte de vitesses à double embrayage à 9 rapports





2015 : La NSX fait sa première apparition en dehors d'un salon de l'auto en servant de voiture pilote au Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb, conduite par le président de Polyphony Digital et le producteur de la série Gran Turismo Kazunori Yamauchi ainsi que les légendes de Pikes Peak, Randy Schranz et Leonard Vahsholtz .





La NSX fait sa première apparition en dehors d'un salon de l'auto en servant de voiture pilote au Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb, conduite par le président de Polyphony Digital et le producteur de la série Gran Turismo Kazunori Yamauchi ainsi que les légendes de Pikes Peak, et . 2016 : La première NSX de deuxième génération (NIV n o 001) est vendue aux enchères à Barret Jackson pour la somme de 1,2 M$, dont les recettes ont été versées à la Pediatric Brain Tumor Foundation et au Camp Southern Ground en Georgie.





La première NSX de deuxième génération (NIV n vendue aux enchères à pour la somme de 1,2 M$, dont les recettes ont été versées à la Pediatric Brain Tumor Foundation et au Camp Southern Ground en Georgie. 2016 : La voiture de course NSX GT3 est dévoilée au salon de l'auto de New York .





La voiture de course NSX GT3 est dévoilée au salon de l'auto de . 2016 : La production globale de la NSX commence exclusivement au Performance Manufacturing Center de Marysville en Ohio .





La production globale de la NSX commence exclusivement au Performance Manufacturing Center de en . 2016 : La NSX de série remporte la catégorie production au Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb, établit un nouveau record pour les hybrides.





La NSX de série remporte la catégorie production au Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb, établit un nouveau record pour les hybrides. 2016 : La NSX remporte le titre de « 2017 Performance Car of the Year » (voiture de performance de l'année 2017) de Road and Track.





La NSX remporte le titre de « 2017 Performance Car of the Year » (voiture de performance de l'année 2017) de 2017 : La NSX est nommée « All-Star 2017 » (plus grandes marques 2017) par Automobile Magazine.





La NSX est nommée « All-Star 2017 » (plus grandes marques 2017) par 2017 : La NSX GT3 remporte sa première victoire de course au IMSA WeatherTech SportsCar Championship au circuit Belle Isle Park dans les rues de Détroit au Michigan .





La NSX GT3 remporte sa première victoire de course au IMSA WeatherTech SportsCar Championship au circuit dans les rues de Détroit au . 2017 : La voiture de course NSX GT3 est disponible à l'achat dans le monde entier, ce qui la qualifie pour de nombreux championnats de la FIA.





La voiture de course NSX GT3 est disponible à l'achat dans le monde entier, ce qui la qualifie pour de nombreux championnats de la FIA. 2018 : La NSX bat son propre record de production au Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb.





La NSX bat son propre record de production au Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb. 2018 : La NSX 2019 mise à jour est annoncée avec de nouvelles couleurs (peinture pétale orange thermique, cuir bleu indigo), des améliorations au style, un ensemble Technologique de série, des mises à jour du châssis, et des pneus Continental SportContact MC 6 pour une performance améliorée.





La NSX 2019 mise à jour est annoncée avec de nouvelles couleurs (peinture pétale orange thermique, cuir bleu indigo), des améliorations au style, un ensemble Technologique de série, des mises à jour du châssis, et des pneus Continental SportContact 6 pour une performance améliorée. 2018 : La NSX GT3 Evo est lancée, caractérisée par une carrosserie revue pour une vitesse de pointe et une maniabilité améliorées, des turbocompresseurs et un système de refroidissement mis à jour et un freinage amélioré.





La NSX GT3 Evo est lancée, caractérisée par une carrosserie revue pour une vitesse de pointe et une maniabilité améliorées, des turbocompresseurs et un système de refroidissement mis à jour et un freinage amélioré. 2019 : Acura célèbre ses 30 ans depuis le lancement de la NS-X Prototype au salon de l'auto de Chicago .





Acura célèbre ses 30 ans depuis le lancement de la NS-X Prototype au salon de l'auto de . 2019 : La NSX établit un record de voiture de production au Grand Prix Acura du circuit tracé dans les rues de Long Beach .





La NSX établit un record de voiture de production au Grand Prix Acura du circuit tracé dans les rues de . 2019 : La NSX GT3 Evo remporte les championnats IMSA WeatherTech SportsCar Drivers' and Teams'.





La NSX GT3 Evo remporte les championnats IMSA WeatherTech SportsCar Drivers' and Teams'. 2019 : La NSX ajoute le jaune Indy nacré, un hommage au jaune Spa offert pour la première génération de NSX.





La NSX ajoute le jaune Indy nacré, un hommage au jaune Spa offert pour la première génération de NSX. 2020 : La NSX bat son propre record de production au Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb.





La NSX bat son propre record de production au Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb. 2020 : La NSX GT3 Evo remporte les championnats IMSA WeatherTech SportsCar Manufacturers' and Drivers'.





La NSX GT3 Evo remporte les championnats IMSA WeatherTech SportsCar Manufacturers' and Drivers'. 2020 : La NSX ajoute le bleu Long Beach nacré en l'honneur de la commandite d'Acura pour l'événement iconique Grand Prix of Long Beach .





La NSX ajoute le bleu nacré en l'honneur de la commandite d'Acura pour l'événement iconique Grand Prix of . 2021 : La NSX Type S 2022 est lancée à titre de version finale de la deuxième génération de NSX. Limitée à 350 unités dans le monde entier, dont seulement 15 au Canada .

Deuxième génération 2017 à 2022 Transmission originale (2017 à 2021) Moteur V6 de 3,5 L DACT 75 degrés à turbocompresseurs jumelés et groupe motopropulseur hybride avec

système toutes roues motrices super-maniabilité (Super Handling All-Wheel DriveMC) Sport Hybrid 573 ch 645 N·m (476 lb pi) Transmission Boîte de vitesses à double embrayage à 9 rapports Transmission finale (2022, exclusive à la NSX Type S) Moteur V6 de 3,5 L DACT 75 degrés à turbocompresseurs jumelés et groupe motopropulseur hybride avec

système toutes roues motrices super-maniabilité (Super Handling All-Wheel DriveMC) Sport Hybrid 600 ch 667 N·m (492 lb pi) Transmission Boîte de vitesses à double embrayage à 9 rapports

Au sujet d'Acura Canada

Acura est la division performance de luxe de Honda Canada Inc. et est une marque reconnue d'automobiles de luxe de Performance conçue avec précision, une approche originale de la technologie et de la conception créant une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura se caractérise par cinq modèles distincts - la berline de performance de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe RDX à 5 passagers et le VUS de luxe MDX à sept passagers. Acura a lancé sa super voiture NSX électrique de nouvelle génération en tant que nouvelle expression et apogée de la Performance conçue avec précision d'Acura. Acura a célébré son 30e anniversaire au Canada en février 2017 et comprend maintenant plus de 50 emplacements dans son réseau des concessionnaires à travers le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.acura.ca .

SOURCE Acura

Renseignements: John Bordignon : [email protected]