De 2001 à 2010, l'emblème Type S a établi la norme de performance Acura en Amérique du Nord, offrant une expérience de conduite dynamique avec plus de puissance, une meilleure tenue de route et un freinage plus puissant. Ces versions haute performance des Acura CL, TL, RSX et CSX continuent d'occuper une place spéciale dans le cœur des amateurs de conduite.

Cette année, l'emblème Type S est de retour avec la TLX Type S 2021, qui arrivera dans les salles d'exposition le mois prochain, tandis que le prochain MDX Type S - le premier VUS à porter l'emblème Type S - suivra plus tard cette année. À titre d'incarnation de production du concept Type S, la TLX Type S 2021 tient la promesse d'Acura d'une performance conçue avec précision. Propulsée par le V6 turbo Type S de 355 chevaux exclusif à Acura et dotée de série du système toutes roues motrices super-maniabilitéMC (SH-AWD®), il s'agit du modèle Type S le plus rapide, le plus puissant et le plus maniable de tous les temps.

Histoire des modèles Acura Type S

Acura 3.2CL Type S 2001-2003 : La gamme de performance Type S a débuté avec l'Acura 3.2CL Type S 2001. Ce coupé haute performance était équipé d'un moteur V6 de 3,2 litres développant 260 chevaux (contre 225 chevaux pour la CL standard), d'une boîte de vitesses automatique à 5 rapports avec fonction de changement de vitesse manuel, d'une direction plus rapide, de roues et de pneus de 17 pouces et d'une suspension sport. Dans sa dernière année modèle, une boîte manuelle à 6 vitesses était disponible. Pour plus d'information sur l'Acura 3.2CL Type S 2001, cliquez ici.

Une nouvelle génération de Type S

Acura TLX Type S 2021 : L'emblème Type S revient dans les salles d'exposition Acura avec la toute nouvelle TLX Type S, la version la plus puissante, la plus rapide et la plus maniable à ce jour. Propulsée par le nouveau V6 turbo Type S, la TLX Type S affiche une puissance de 355 chevaux, une boîte automatique à 10 vitesses améliorée, le système SH-AWD MD , une suspension sport et des freins Brembo MD . Pour plus d'information sur l'Acura TLX Type S 2021, cliquez ici.

À propos d'Acura Canada

Acura est la division haute performance de luxe de Honda Canada Inc. et elle est une gamme de modèles de luxe de premier plan offrant une performance conçue avec précision, ainsi qu'une approche originale aux technologies et à la conception créant une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura comprend cinq modèles distincts : la berline haute performance de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe à 5 passagers RDX et le VUS de luxe à sept passagers MDX. Acura a lancé sa nouvelle génération de supervoiture NSX électrique en tant que nouvelle expression ultime de sa performance conçue avec précision. Acura a célébré son 30e anniversaire au Canada en février 2017 et compte désormais un réseau de plus de 50 concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, veuillez visiter le www.acura.ca .

