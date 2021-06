MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « Société »), actionnaire à 70 % de TraficTours Canada inc. (« TraficTours »), annonce aujourd'hui qu'elle a acquis le 31 mai 2021 la participation minoritaire de 30 % détenue par l'actionnaire minoritaire dans le voyagiste réceptif, à la suite d'un commun accord entre les deux parties. Le prix d'achat est d'un montant inférieur au montant comptabilisé dans les états financiers de Transat du fait de l'option d'achat de cette participation minoritaire. L'actionnaire minoritaire avait l'option d'exiger que Transat achète sa participation minoritaire depuis 2019. Le gestionnaire de TraficTours et de ses filiales reste en place pour assurer le bon déroulement des opérations.

TraficTours propose des excursions et d'autres services aux vacanciers qui séjournent au Mexique, en République dominicaine et en Jamaïque. En devenant actionnaire unique, Transat consolide ses prestations de services réceptifs dans trois de ces principaux marchés.

Avertissement concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sujet de Transat. Ces énoncés sont fondés sur certaines hypothèses jugées raisonnables par Transat, mais sont assujettis à certains risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Transat, ce qui peut faire varier considérablement les résultats. Transat décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne le requièrent.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La Société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, et ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse, et représentent les attentes de la Société à cette date. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d'autres éléments, voir le rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 octobre 2020 et le rapport de gestion pour le trimestre terminé le 31 janvier 2021 déposés auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes et disponible sur SEDAR au www.sedar.com La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Transat est très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, comme en témoignent ses multiples initiatives de responsabilité d'entreprise déployées au cours des 14 dernières années et a obtenu la certification Travelife en 2018. La Société est basée à Montréal (TSX : TRZ).

Renseignements: Source: Transat A.T. Inc. (www.transat.com); Relations avec les médias: Odette Trottier, Directrice, Affaires publiques et communication, 514 987-1660, poste 4430

