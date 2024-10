Action de grâce : Les services en succursale et en ligne de la SQDC seront disponibles

MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Toutes les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) seront ouvertes le lundi 14 octobre 2024, jour de l'Action de grâce. Toutefois, le Centre de relation clientèle sera fermé pour la journée et rouvrira le mardi 15 octobre selon l'horaire habituel.

Achat en ligne : tous les services seront accessibles

Tous les services de livraison et de ramassage ainsi que le service de clavardage en direct seront disponibles le 14 octobre. Cependant, les commandes faites ce jour-là avec le service de Postes Canada seront livrées à partir du lendemain matin selon les délais normaux de cette option de livraison.

La SQDC a pour mandat d'assurer la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité et à moindre risque, ainsi qu'à informer et éduquer les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché noir au Québec. Filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ), la SQDC est constituée en tant que compagnie à fonds social et est une organisation distincte gérée de façon indépendante de la SAQ. Tous les profits de la Société sont versés dans un fonds qui sera réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez sqdc.ca.

