QUELLE EST LA CONCLUSION DU RÈGLEMENT?

La CIBC a convenu de payer une somme totale de 3 millions de dollars en règlement de l'Action collective (le « Règlement »). Le Règlement prévoit des paiements en espèces proportionnels à chaque demandeur admissible jusqu'à concurrence de 3 000 $, selon la date de son emprunt d'argent et la date de remboursement par anticipation de son prêt hypothécaire, le montant de ses frais de remboursement anticipé, ainsi que le nombre total de demandeurs admissibles qui produiront une réclamation. La limite de 3 000 $ constitue un maximum, les paiements de règlement pourraient donc être inférieurs selon, entre autres, le nombre de demandeurs. Le Règlement prévoit également que les Membres du groupe ayant remboursé par anticipation leur prêt hypothécaire en raison de circonstances spéciales, soit le décès d'un coemprunteur, le divorce entre l'emprunteur et un coemprunteur ou une maladie invalidante dans les 36 mois précédant le remboursement anticipé ne seront pas assujettis à la limite de 3 000 $. Veuillez lire l'avis long et l'Entente de règlement pour obtenir de plus amples renseignements. À l'audience sur l'approbation du Règlement, les Conseillers juridiques du groupe solliciteront l'approbation du tribunal relativement à leurs honoraires juridiques de 900 000 $ plus les taxes, majorés de leurs débours et autres frais pouvant atteindre 100 000 $ plus les taxes. En cas d'approbation, les honoraires et débours des Conseillers juridiques du groupe seront déduits du Montant de règlement. Le Règlement constitue un compromis des réclamations contestées et ne constitue pas un aveu de responsabilité ou de faute de la CIBC. En contrepartie du paiement du Règlement, le Règlement prévoit que les réclamations de tous les Membres du groupe qui ont été, ou qui auraient pu être, invoquées dans le cadre de l'Action collective seront entièrement et définitivement libérées. Le Règlement est assujetti à l'approbation de la Cour supérieure du Québec, et les Membres du groupe ont le droit de s'opposer au Règlement.