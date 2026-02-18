Action collective FTQ-Construction et INTER : Une formalité met 7 000 réclamations de travailleurs en péril (4 M $) alors que les entrepreneurs tardent à réclamer -- Il faut agir sans délai !

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Dans le cadre de l'exécution du jugement de l'action collective liée à la grève illégale du 25 octobre 2011, des millions de dollars demeurent disponibles, mais risquent de ne pas être versés si les membres n'agissent pas rapidement.

La valeur moyenne de la réclamation d'un travailleur de la construction est d'environ 550$ (8h). Près de 15 000 réclamations ont été déposées à ce jour. Toutefois, une déclaration assermentée est manquante dans près de 7 000 réclamations. Une formalité qui, grâce à la technologie, se complète en ligne en 5 minutes à partir d'un téléphone cellulaire : https://www.ftq-inter.ca/fr/assermentation .

Du côté des entrepreneurs, des milliers d'entreprises ignorent qu'elles sont admissibles et n'ont pas encore présenté de réclamation, alors que les indemnités ne sont pas plafonnées et se situent en moyenne entre 4 000 $ et 12 000 $, certaines étant plus élevées. Pour de plus amples détails consultez la page web de CBG Avocats.

