Grève dans le secteur résidentiel de la construction : Vos droits, même en temps de grève: Une action collective est-possible en cas de grève légale en 2025 ? Oui, selon des avocats spécialisés.

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Les auteurs, les firmes BGA inc, CBG Avocats inc et BMMD, sont les avocats qui ont eu gain de cause contre les syndicat FTQ-C et INTER pour des actions collectives déposées aux noms des travailleurs et entrepreneurs de la construction à la suite de perturbations et fermetures de chantiers en octobre 2011.

Or, depuis le 28 mai 2025, une grève générale illimitée touche certains chantiers résidentiels au Québec. L'Alliance syndicale, regroupant cinq syndicats de la construction, a déclenché ce mouvement, qui concerne uniquement les maisons unifamiliales, les habitations en rangée et les immeubles de six étages et moins.

En dehors de ces chantiers, toute cessation de travail pourrait être jugée illégale.

Même sur les chantiers visés, la grève n'est pas obligatoire. Chaque travailleur est libre d'y participer ou non. L'employeur doit respecter ce choix, et les grévistes doivent s'abstenir de toute forme d'intimidation ou de perturbation sur les chantiers.

Des recours existent.

Lorsqu'un travailleur ou un employeur est empêché de poursuivre ses activités en raison d'agissements fautifs de grévistes, des recours civils peuvent être envisagés -- même pendant une grève légale.

Un précédent marquant

Plus de 160 000 travailleurs et 20 000 entrepreneurs participent actuellement au recouvrement d'une action collective contre la FTQ-Construction et INTER, liée à la grève illégale du 25 octobre 2011. Les réclamations des travailleurs avoisinent 550 $ (avant déductions), et celles des entrepreneurs ne comportent pas de limites financières (Salaires payés, Perte de revenus et coûts pour le matériel de location).

Il est encore le temps de réclamer : www.ftq-inter.ca

