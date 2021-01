LONDON, ON, le 14 janv. 2021 /CNW/ - McKenzie Lake Lawyers LLP souhaite informer les résidents de l'Ontario que l'action collective intentée contre Paramed Inc. à l'égard de l'utilisation alléguée d'équipement mal stérilisé dans les services de soins des plaies a été certifiée le 22 septembre 2020.

La demande allègue que la méthode utilisée pour nettoyer et désinfecter les dispositifs médicaux utilisés par Paramed Inc. dans ses cliniques de London était gravement inadéquate, car les dispositifs médicaux n'étaient pas stérilisés ou désinfectés à un niveau élevé après chaque utilisation. Le 20 août 2018, le Bureau de santé de Middlesex-London a publié un avis indiquant qu'il y avait une lacune dans les pratiques de prévention et de contrôle des infections dans les cliniques de Paramed Inc., à London, exposant les membres du groupe aux risques de contracter l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH. L'action collective demande des dommages-intérêts pour atteinte à l'intégrité corporelle en raison d'analyses sanguines, de troubles mentaux et/ou émotionnels graves, de traumatismes psychologiques et/ou de choc nerveux.

La Cour n'a pas pris position quant à la probabilité d'une réparation de la part du demandeur ou du groupe, ni quant au bien-fondé des revendications ou des moyens de défense invoqués par l'une ou l'autre des parties.

Toutes les personnes qui ont reçu des soins des plaies à l'aide d'instruments médicaux aux cliniques de Paramed Inc. situées au 124, rue Barker, au 1340, rue Huron, et au 148, rue Fullarton, bureau 200, à London (Ontario), entre le 1er janvier 2008 et le 27 juillet 2018 et qui ont été contactées par le défendeur et informées qu'elles ont peut-être été exposées à l'infection et devraient faire l'objet d'un test de dépistage de l'hépatite B, de l'hépatite C et du VIH, ou, en cas de décès de ces personnes, le représentant personnel de la succession de la personne décédée, sont automatiquement incluses dans l'action collective intentée. Si une personne qui répond à cette définition ne souhaite pas participer à l'action collective, elle doit se retirer. Les personnes qui se retirent de l'action collective peuvent avoir le droit d'intenter une poursuite distincte. Toute personne qui souhaite se retirer et ne pas participer à l'action collective doit envoyer par écrit son choix signé, en indiquant son nom, son adresse et son numéro de téléphone au plus tard le 15 mars 2021 à l'adresse suivante :

McKenzie Lake Lawyers LLP

a/s Action collective contre Paramed

140 rue Fullarton, bureau 1800

London ON N6A 5P2

Pour lire l'Avis de certification complet de l'action collective contre Paramed Inc., veuillez consulter le site web https://www.mckenzielake.com/paramed-class-action

SOURCE McKenzie Lake Lawyers LLP

Renseignements: Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Matthew D. Baer au : 1-844-672-5666 poste 397 ou directement au numéro : 519-667-2646.