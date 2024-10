Cette acquisition marque une étape cruciale dans la concrétisation de la vision à long terme d'O2 Commerce qui consiste à se placer comme chef de file dans le peloton de tête des agences e-commerce nord-américaines.

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - L'entreprise québécoise O2 Commerce, reconnue pour son expertise en stratégie d'affaires et en expérience e-commerce, est fière d'annoncer l'acquisition de ZaneRay, une firme américaine spécialisée dans le développement de solutions technologiques et d'infrastructures TI. Déjà bien implantée au Québec et aux États-Unis, O2 Commerce élargit ainsi son empreinte pour soutenir sa croissance et renforcer sa position dans le marché nord-américain.

O2 Commerce et ZaneRay desservent une clientèle prestigieuse provenant de divers secteurs d'activités. Parmi les clients d'O2 Commerce, on retrouve des entreprises d'envergure telles que le Groupe CH & Evenko, BRP, Air Liquide, Arctery'x, Five Below et Steelcase. Du côté de ZaneRay, ses clients reconnus dans le domaine des sports et du mode de vie extérieur, incluant Black Diamond Equipment, Jackson Hole, Yeti Cycles et les bateaux Mastercraft, bénéficieront d'une expertise et de services élargis. Les deux entreprises profitent également de solides partenariats technologiques avec des plateformes telles qu'Adobe Commerce, Akeneo, BigCommerce, Bloomreach, commercetools et Shopify, renforçant ainsi leur capacité à offrir des solutions e-commerce intégrées et avancées.

« Cette acquisition consolide notre succès aux États-Unis, un marché où O2 Commerce est déjà présent et où les perspectives de croissance restent immenses, tout en ouvrant de nouvelles avenues pour l'avenir. » souligne Charles Guimont, président fondateur de O2 Commerce. « En unissant les forces d'O2 Commerce avec ZaneRay, nous renforçons notre capacité à offrir des solutions novatrices qui répondent aux besoins complexes des entreprises d'envergure. Nos clients nous font confiance pour propulser leur performance e-commerce, et nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de ZaneRay pour réaliser leurs ambitions », ajoute-t-il.

« En intégrant nos expertises à celles d'O2 Commerce, nous renforçons notre capacité à offrir des solutions de pointe et des expériences utilisateur marquantes, adaptées aux besoins uniques des entreprises de grande envergure, » déclare Henry Roberts, chef de la direction de ZaneRay. « Nos clients comptent sur nous pour élever leur performance d'affaires et technologique, et cette collaboration avec O2 Commerce nous permettra de concrétiser des projets ambitieux et d'explorer de nouvelles opportunités ensemble », précise-t-il.

L'acquisition de ZaneRay par O2 Commerce permet aux deux entreprises de combiner leurs expertises complémentaires, en particulier dans les secteurs de l'architecture, de l'expérience et de l'optimisation UX/UI. Grâce à cette synergie, O2 Commerce entend ainsi étendre son positionnement sur le marché nord-américain en offrant des performances et des expériences utilisateur inégalées, répondant aux besoins spécifiques des clients B2B et B2C grâce à des solutions sur mesure.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle aventure et découvrir comment elle propulsera nos clients vers de nouveaux sommets, visitez notre site Web consacré à ce nouveau chapitre :

https://zaneray.o2commerce.com/

À propos d'O2 Commerce

O2 Commerce, c'est l'histoire de notre fondateur, Charles Guimont, passionné de nouvelles technologies, qui a fait le pari audacieux de créer une agence bien d'ici, qui allie créativité et développement technologique. O2 Commerce est une agence spécialisée dans la stratégie, le développement et la croissance de solutions e-commerce flexibles et innovantes pour le B2B, et B2C et D2C. O2 Commerce est une agence primée : Haute Technologie des Fidéides, un prix prestigieux organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Magento Award "Best Digital Commerce Experience", Adobe Award "Digital Experience Solution Partner of the Year, CSS Design Award "Best UX, Best Design, Best Innovation"

À propos de ZaneRay

ZaneRay est une entreprise originaire du Montana, États-Unis, fondée sur la philosophie que vivre sa meilleure vie inspire son meilleur travail. Cette approche a inspiré de très belles réalisations à nos partenaires au cours des 20 dernières années. Nous continuons à réimaginer, concevoir et construire de nouvelles expériences web qui créent des liens significatifs entre les marques et les clients.

SOURCE O2 Commerce

Source: Charles Guimont, Président-fondateur, O2 Commerce, https://zaneray.o2commerce.com/; Renseignements médias: Marie-Michelle Chartier, Directrice - Communications corporatives, Arsenal conseils inc., (514) 435-7208, [email protected]