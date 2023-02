MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - MACH est fier d'annoncer l'acquisition de l'hôtel InterContinental Montréal. Ce prestigieux hôtel s'ajoutera à l'imposant parc immobilier du groupe, qui compte plus de 240 immeubles. Situé aux abords du Palais des Congrès et niché entre le Vieux-Montréal et le centre-ville, l'hôtel InterContinental possède 357 chambres, deux restaurants gastronomiques ainsi qu'un centre d'affaires proposant plus de 25 000 pi2 d'espaces de conférences et d'événements. L'immeuble de 26 étages offre une superficie totale de 325 000 pi2 et est annexé au Centre de commerce mondial de Montréal.

Hôtel InterContinental Montréal (Groupe CNW/Groupe Mach Inc.)

« L'hôtel InterContinental est un actif immobilier au potentiel incroyable. Au cours des prochains mois, nous déploierons un plan d'investissement majeur afin d'amener l'hôtel dans les plus hauts standards de qualité et de luxe. Au-delà de cette acquisition, nous sommes fiers de voir se joindre à notre grande famille une équipe de plus de 220 employés expérimentés, reconnus pour leur service hors pair qui fait la renommée de l'InterContinental, » mentionne Vincent Chiara, président et fondateur de MACH.

Construit en 1991, l'hôtel InterContinental, situé au 360, rue Saint-Antoine Ouest à Montréal, se compose de deux bâtiments. Le plus récent, une tour unique de 26 étages, comprend principalement des chambres et des suites, alors que le plus ancien, le Nordheimer qui date de 1888, abrite les espaces de conférences et d'événements.

À propos de MACH ( www.groupemach.com)

Fondé en 2000, le Groupe MACH n'a jamais cessé de se surpasser. Ses ensembles immobiliers sont parfaitement adaptés aux enjeux de notre époque : inclusifs, durables et en harmonie avec leurs communautés. MACH s'impose la plus grande rigueur et adhère aux meilleures pratiques de gouvernance et de développement durable. Aujourd'hui, il est l'un des principaux propriétaires et promoteurs immobiliers privés au Canada.

Représentant 40 millions de pieds carrés, son parc immobilier comprend plus de 240 propriétés, dont certains immeubles phares de Montréal, tels que l'Édifice Sun Life, Le 1000 De La Gauchetière, la tour CIBC, la Place Victoria et la tour KPMG. Le Complexe Jules-Dallaire et Place de la Cité, à Québec, y figurent également. Au cours des derniers mois, MACH a fait une entrée fulgurante sur le marché de l'Ontario pour ensuite entamer une percée dans les Maritimes.

