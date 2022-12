Ces installations se situent dans les quartiers Saint-Léonard et Parc-Extension sur l'île de Montréal, ainsi qu'à Varennes et à Sainte-Julie sur la Rive-Sud. Stratégiquement situés autour d'axes de circulation majeurs, ces acquisitions consolident l'offre en mini-entreposage de l'entreprise, tout en augmentant sa présence en Montérégie.

Les nouveaux sites proposent des unités d'entreposage propres et à température contrôlée dont la taille varie de 2 à 46 m² (de 20 à 500 pi² ), ainsi que diverses commodités pratiques et sécuritaires pour la clientèle d'Entreposage Montréal Mini-Storage.

« Nous voyons actuellement beaucoup d'opportunités de croissance interne et d'acquisitions au Québec, a expliqué Simon Berman, cofondateur et président de l'entreprise.

« Nous avons une portée inégalée dans ce marché et nous comptons en tirer le meilleur parti en cette période d'incertitude économique. Nous sommes originaires de Montréal et nos activités commerciales sont profondément ancrées dans cette province. Nous avons donc d'excellentes connaissances et relations qui nous permettent de concentrer nos efforts de croissance ici même, au Québec. »

« Ces acquisitions devraient générer des rendements supérieurs à la moyenne, a ajouté Jeff Climan, cofondateur et chef des opérations. La force de notre équipe et de notre marque nous positionne très bien pour l'avenir. »

Grâce à ces nouvelles adresses, l'entreprise québécoise atteint une portée et une qualité inégalées dans son secteur. Entreposage Montréal Mini-Storage détient maintenant 23 succursales et la plus vaste sélection d'unités de la province. Elle s'apprête à conclure la plus importante année de croissance depuis sa fondation, il y a près de 20 ans.

À PROPOS D'ENTREPOSAGE MONTRÉAL MINI-STORAGE

Depuis 2004, l'entreprise Entreposage Montréal Mini-Storage est fière de fournir des espaces de rangement pour vos divers besoins. Elle propose près de 10000 unités dans plus de 20 succursales à travers le Québec. À titre de plus grande marque d'entreposage libre-service dans la province, elle a gagné la confiance de plus de 50 000 personnes satisfaites. Elle demeure fidèle à sa mission, qui consiste à offrir des services de stockage et des solutions logistiques pour soutenir les collectivités et les gens dans les périodes transitoires de la vie.

Entreposage Montréal Mini-Storage est une filiale d'Avenir immobilier, un groupe canadien axé sur le développement et la gestion d'importants projets industriels et commerciaux.

Renseignements: CONTACT PRESSE: Margaux Chetrit, Directrice d'affaires publiques, Entreposage Montreal Mini-Storage, [email protected]