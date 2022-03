Un intérêt partagé pour l'innovation, combiné à la présence mondiale de Zebra, devrait accélérer la stratégie à long terme d'Imagerie Matrox

Vidéo Matrox poursuivra son plan de croissance sous la propriété actuelle

MONTRÉAL, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - MatroxMD a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord définitif d'achat d'actions avec Zebra Technologies Corporation (NASDAQ : ZBRA) en vertu duquel Zebra a l'intention d'acquérir la division Imagerie Matrox (Systèmes Électroniques Matrox ltée).

La division Vidéo Matrox (Graphiques Matrox inc.) ne fait pas partie de cette transaction et demeurera sous la propriété du président et cofondateur de Matrox, Lorne Trottier, alors qu'elle poursuit sa croissance grâce à l'innovation et au développement continus de ses produits de technologies vidéo primés. Les sièges sociaux des divisions Vidéo Matrox et Imagerie Matrox demeureront à Montréal.

« La combinaison de l'expertise technique d'Imagerie Matrox et de la présence mondiale de Zebra Technologies offrira une occasion pour Imagerie Matrox d'accélérer son plan stratégique à long terme », a indiqué M. Trottier. « Grâce à son portefeuille complémentaire de vision industrielle et de lecteurs industriels fixes, Zebra Technologies sera un excellent domicile pour Imagerie Matrox. »

« Parallèlement, cette transaction nous permettra de continuer à investir massivement dans la croissance de Vidéo Matrox, ses produits primés et son processus soutenu d'innovation. Nous sommes pleinement engagés envers l'avenir de Vidéo Matrox », a déclaré M. Trottier.

Chef de file mondial de l'identification automatique et des technologies de saisie des données, Zebra Technologies est une entreprise de solutions qui fournit des technologies utilisées pour détecter, analyser et agir en temps réel. Zebra permet aux organisations de prospérer dans l'économie à la demande en rendant chaque travailleur et travailleuse de première ligne et chaque actif en périphérie visible, connecté et entièrement optimisé.

« Imagerie Matrox apporte une expertise profonde qui renforcera notre unité d'affaires de vision industrielle récemment créée et aidera Zebra à diversifier encore plus son portefeuille de solutions de vision industrielle », a affirmé Anders Gustafsson, chef de la direction de Zebra Technologies. « J'ai moi-même eu l'occasion d'observer l'équipe talentueuse d'Imagerie Matrox à l'œuvre. Joindre leurs forces aux nôtres, dans le cadre de cet investissement, sera une proposition gagnant-gagnant pour propulser nos solutions de vision industrielle au prochain niveau. »

« Zebra Technologies partage notre intérêt pour l'innovation et l'investissement dans le perfectionnement de son personnel. Cela est de bon augure pour l'avenir d'Imagerie Matrox et celui des membres de notre équipe qui deviendront des employés de Zebra », a ajouté M. Trottier.

La transaction est soumise à l'obtention des conditions de clôture habituelles, incluant l'approbation réglementaire.

À propos de Matrox

Fondée en 1976, Matrox est un chef de file mondial des technologies d'imagerie et de vidéo.

Matrox est à l'origine de plusieurs solutions matérielles et logicielles novatrices pour un large éventail d'industries de haute technologie. Aujourd'hui, Matrox continue d'être à l'avant-garde des technologies de pointe, travaillant étroitement avec ses partenaires mondiaux pour résoudre des problèmes concrets précis.

Matrox est une société privée de Montréal, au Canada, qui possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'information, visitez le site web de Matrox.

À propos d'Imagerie Matrox

Imagerie Matrox est un fournisseur établi et de confiance auprès des principaux intégrateurs impliqués dans les secteurs de la vision industrielle, de l'analyse d'images et de l'imagerie médicale. Les composants, dont les caméras intelligentes, les capteurs 3D, les contrôleurs de vision, les cartes d'entrée-sortie et les cartes d'acquisition, sont tous conçus pour offrir un rapport qualité-prix optimal dans un environnement logiciel commun.

Acteur mondial dans le marché de l'imagerie, Imagerie Matrox emploie du personnel au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis et collabore avec des représentants commerciaux dans plus de 25 pays à travers le monde. Les résultats tangibles obtenus par la division garantissent aux clients qu'elle continuera à répondre à leurs besoins en matière de performance, de valeur et de service aujourd'hui et à l'avenir. Pour plus d'information, visitez le site web d'Imagerie Matrox.

À propos de Vidéo Matrox

Vidéo Matrox est un chef de file des technologies vidéo. Proposant un portefeuille complet de matériels, de logiciels, d'interfaces API et de trousses SDK, Vidéo Matrox permet aux fabricants de matériel informatique d'origine, aux intégrateurs de systèmes, aux partenaires de distribution à valeur ajoutée et aux utilisateurs finaux de repousser les limites de l'innovation vidéo. Servant les marchés de l'AV/TI et de la diffusion ainsi que les marchés émergents depuis 45 ans, Vidéo Matrox est synonyme de qualité, de performance, d'interopérabilité et de soutien. Pour plus d'information, visitez le site web de Vidéo Matrox.

À propos de Zebra Technologies

Zebra (NASDAQ : ZBRA) permet aux organisations de prospérer dans l'économie à la demande en rendant chaque travailleur de première ligne et chaque actif en périphérie visible, connecté et entièrement optimisé. Grâce à un écosystème de plus de 10 000 partenaires dans plus de 100 pays, Zebra dessert des clients de toutes tailles - incluant 94 % de la liste du Fortune 100 - avec un portefeuille de solutions logicielles, matérielles, de services et d'automatisation des procédés aux multiples distinctions. Les chaînes d'approvisionnement sont plus dynamiques, les clients et les patients sont mieux servis et les travailleurs sont plus engagés lorsqu'ils utilisent les innovations de Zebra, alors que celles-ci les aident à détecter, analyser et agir en temps réel. Zebra a récemment étendu son porte-folio de services d'automatisation industrielle avec l'acquisition de Fetch Robotics et a accru ses capacités de vision industrielle et de développement de logiciels en intelligence artificielle avec l'acquisition d'Adaptive Vision et de antuit.ai. Zebra occupe la 25e position de la liste inaugurale des 100 meilleurs employeurs américains de Newsweek et la 79e position de la liste des 500 meilleurs employeurs américains de taille intermédiaire du magazine Forbes. Pour plus d'information, visitez le site web de Zebra.



Matrox et le nom des produits Matrox sont des marques déposées ou des marques de commerce de Systèmes Électroniques Matrox ltée ou de Graphiques Matrox inc. au Canada ou dans d'autres pays. Tous les autres noms d'entreprises et de produits sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

