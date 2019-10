Acquisition dans le secteur de la santé au Canada - Logibec annonce l'acquisition de Knowlegde4You

« Face aux exigences croissantes en matière de performance et de développement des compétences sur le lieu de travail dans le domaine de la santé, les outils pédagogiques basés sur les compétences sont en demande », a déclaré Marc Brunet, directeur général de Logibec. « Cette étape nous permettra d'élargir notre offre aux écoles de médecine et de fournir à nos principaux clients des milieux hospitaliers et de la santé des solutions innovantes basées sur l'infonuagique qui répondent aux besoins croissants de leurs apprenants et de leur personnel », a-t-il ajouté.

Actuellement utilisée par les principaux hôpitaux et universités du Canada pour gérer des programmes d'enseignement médical et infirmier, la plate-forme logicielle Knowledge4You - MedSIS 3C - aide les administrateurs de l'enseignement à chaque étape du cycle de vie de l'apprenant tout en procurant des avantages concrets.

« C'est le début d'une période excitante pour les clients de Knowledge4You qui pourront s'appuyer sur les relations solides que nous avons développées ensemble au cours des 20 dernières années », a déclaré Giovanni Salas, cofondateur de Knowledge4You et nouveau directeur général de l'unité d'affaires. « Les clients continueront de recevoir toute notre attention et bénéficieront des meilleures ressources, ce qui nous permettra de poursuivre le développement de notre suite de logiciels éducatifs tout en répondant à leurs besoins. »

Étant l'un des plus importants éditeurs de logiciels d'éducation du domaine de la santé au Canada, Knowledge4You s'est associé à Logibec qui développe, depuis près de 40 ans, des solutions à hautes performances qui permettent aux fournisseurs de soins d'optimiser leurs processus afin d'offrir des soins de meilleure qualité aux patients.

L'équipe de Knowledge4You continuera d'opérer sous une marque distincte au sein de Logibec depuis son siège social à Markham, en Ontario. L'intégration de Knowledge4You et de ses produits commencera immédiatement, ce qui permettra aux clients des deux sociétés d'exploiter les synergies générées par cette acquisition.

A propos de Logibec

Depuis plus de 37 ans, Logibec, une société de portefeuille de GI Partners, propose des solutions innovantes jumelées à des analyses de spécialistes de la performance clinique et financière qui optimisent les processus du secteur de la santé. Ses systèmes logiciels et ses services-conseils sont alignés sur les besoins actuels et futurs des établissements de santé. www.logibec.com.

À propos de Knowledge4You

Depuis 1999, Knowledge4You est un fournisseur de solutions d'éducation en sciences de la santé. Leurs produits ont été conçus en collaboration avec des professeurs et des administrateurs d'écoles de médecine dans le but d'optimiser la gestion et l'administration de la formation médicale. En outre, les produits améliorent la conformité aux politiques et réglementations de l'école, du corps professoral et du gouvernement.

