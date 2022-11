MONTRÉAL , le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Forte de sa lancée vers l'expansion, West Penetone annonce l'acquisition d'Unica.

Unica Canada est un chef de file sur le marché québécois spécialisé dans la fabrication d'une gamme complète de produits sanitaires depuis 1965. Elle se distingue dans l'industrie sanitaire Canadienne par son esprit innovateur et son équipement à la fine pointe de la technologie. Cette entreprise familiale est fière de la solide réputation qu'elle s'est bâtie grâce à la qualité de ses produits.

Grâce à son usine des plus moderne basée à Boucherville avec une superficie de plus de 45 000 pieds carrés, Unica Canada permet d'assurer à sa clientèle une excellente qualité tout en assurant un support digne de mention à ses clients.

L'union des forces de West Penetone et d'Unica assurera une croissance continue pour les deux entités, tout en maintenant les structures organisationnelles de chacune.

À propos de West Penetone

Chef de file mondial dans le développement de produits de nettoyage et d'assainissement qui respectent l'environnement, West Penetone a gagné la confiance de nombreux secteurs industriels grâce à ses technologies chimiques novatrices et son expertise de pointe.

L'entreprise se démarque par sa capacité à résoudre des problèmes concrets dans une multitude de situations et de contextes particuliers. Dans un monde en perpétuel changement, West Penetone se renouvelle sans cesse afin de répondre aux nouveaux besoins qui émergent des différents marchés.

Avec des installations manufacturières à Montréal et à Edmonton, notre entreprise offre des solutions efficaces et économiques dans des domaines aussi variés que l'industrie de la pétrochimie, des mines, du transport ou du secteur agro-alimentaire. Notre gamme de produits et nos services experts en matière de salubrité démontrent le sérieux de notre démarche et l'ampleur de nos connaissances.

Grâce à un travail passionné et à un désir constant d'évoluer, West Penetone a acquis une renommée enviable à l'intérieur de secteurs bien ciblés. L'entreprise s'est ainsi taillé une place de choix par sa profonde compréhension des défis de chacune des industries auxquelles elle s'est intéressée.

Certifications

Certification sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF)

Ecologo™

ISO 9001:2015 (Edmonton)

Licence d'établissement de produits pharmaceutiques

OMRI

Québec vrai

Membre de:

AQINAC

AMBQ

AVETTA (World-class prequalification system)

Chambre de commerce d'Edmonton

CTAQ

ISNetworld

