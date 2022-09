MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - AGA Assurances Collectives (AGA), en partenariat avec Novacap, annonce l'acquisition d'Aptus Benefits. Basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, Aptus Benefits se spécialise dans les programmes d'avantages sociaux et de retraite collectifs et offre une expertise particulière dans le domaine des avantages sociaux de grands groupes syndiqués et les programmes d'invalidité des cadres. Les services d'Aptus Benefits comprennent l'élaboration de régimes personnalisés, ainsi que la refonte et la gestion de régimes complexes.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'expansion d'AGA dans l'Ouest canadien. L'équipe d'Aptus Benefits, qui opère désormais sous la bannière d'AGA, continuera à fournir à ses clients le service personnalisé et de qualité auquel ils sont habitués.

"Il s'agit d'une excellente opportunité pour Aptus Benefits alors que nous nous engageons à renforcer notre position dans le secteur de l'épargne retraite et des avantages sociaux dans l'Ouest canadien. En nous joignant à un groupe idéal comme AGA, nous tirerons parti de nos connaissances collectives et serons positionnés pour encore plus de succès au cours des prochaines années dans le secteur", a déclaré Bill Watt, directeur d'Aptus Benefits.

"Nous sommes heureux d'accueillir Bill Watt et son équipe dans la famille AGA et de proposer notre suite de solutions aux clients de l'Ouest canadien", a déclaré Martin Papillon, président et directeur général d'AGA. "Nous nous apprêtons à mettre toutes les ressources d'AGA au service de l'équipe de Vancouver, ce qui leur permettra de fournir une gamme complète de services à leurs clients."

À propos d'AGA assurances collectives

Chef de file au Canada, AGA se spécialise dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance collective sur mesure et en régimes de retraite collectifs. Fondée il y a plus de 40 ans, AGA assurances collectives compte aujourd'hui plus de 2 600 clients, soutient près de 155 000 adhérents dans la gestion et l'adjudication de leurs demandes de règlements, et est fière de gérer plus d'un milliard de dollars en primes et actifs de retraite collective. Pour en savoir plus, consultez aga.ca.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, des Services Financiers et en Infrastructure digitale, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap possède les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez novacap.ca

