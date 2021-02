Acquisition à venir de Morris Light & Sound par Solotech

Morris Light & Sound a été fondée il y bientôt 30 ans par l'icône de l'industrie, Dale Morris, afin d'organiser les tournées du groupe de musique country ultrapopulaire Alabama. À travers ce moment charnière, Morris a changé le paysage des tournées en créant un modèle commercial unique qui non-seulement incluait la représentation et la gestion des artistes, mais fournissait également des services complets de production. « Le public que le groupe Alabama attirait était sans précédent dans la musique country à cette époque », a déclaré Morris. « Nous avions alors besoin d'un système de sonorisation qui projetterait leur musique au-delà des sons émis par la foule, et donc je me suis adressé à une société audio à Los Angeles qui a configuré des systèmes de son pour les groupes de rock, exactement ce dont nous avions besoin pour débuter en production ».

La division InteRise systems integration, un ajout plus récent, prospère également sous l'égide de Morris Light & Sound. Ce groupe est né du constat que plusieurs maisons de culte et campus corporatifs souhaitaient améliorer l'expérience audiovisuelle offerte.

« Les marques Morris Light & Sound et InteRise seront de solides ajouts à la famille Solotech. Elles complémenteront parfaitement nos objectifs d'affaires en plus de contribuer à accroître l'empreinte de Solotech aux États-Unis. Avec cette acquisition, la portée accrue de Solotech en tant que leader des technologies audiovisuelles et du divertissement renforcera notre positionnement d'innovateur de l'industrie », a déclaré Martin Tremblay, président et chef de la direction de Solotech.

Solotech a collaboré avec des artistes de renom tels que Taylor Swift, Lady Gaga, Paul McCartney, The Rolling Stones et des installations prestigieuses comme le Colosseum du Caesar Palace, le Park Theater et le Bridgestone Arena, pour n'en nommer que quelques-unes. Les deux compagnies sont réputées pour leur excellence, leur savoir-faire et leurs spécialistes passionnés : les clients bénéficieront de cette alliance-clé offrant une gamme élargie de services et solutions audiovisuelles professionnelles.

« Le nom Morris jouit d'une solide réputation dans toute l'industrie musicale et nous respectons la marque et la qualité des services que Dale a développés », déclare Mickey Curbishley, président, Solution événementielles, États-Unis et Royaume-Uni, Solotech. « Solotech sera fière de joindre nos deux compagnies avec la philosophie commune de fournir des services et des solutions exceptionnels à nos clients ».

Zack Morris, directeur général des entreprises Morris déclare: « Nous sommes ravis que les marques Morris soient acquises par Solotech, une entreprise très respectée dans l'industrie. Nos cultures et nos valeurs telles que la collaboration et la performance se complètent et nous sommes convaincus que nos clients continueront de bénéficier d'une expérience supérieure ».

Fondée il y a plus de 40 ans, Solotech est un leader mondial en audiovisuel et en technologies du divertissement comptant 15 emplacements stratégiques au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Grâce à un inventaire provenant de plus de 300 manufacturiers et partenaires de renom, Solotech offre sous un même toit des services et solutions en audio, vidéo, éclairage, gréage, habillage de scène et systèmes de contrôle et de collaboration. L'entreprise est reconnue globalement pour son expertise en solutions événementielles et en intégration de systèmes dans divers marchés dont la musique, les sports, les commerces, la culture et l'éducation. Solotech compte plus de 1 550 employés répartis à travers ses bureaux de Los Angeles, Las Vegas, Nashville, Chicago, Miami, Orlando, Pensacola, Londres, Birmingham, Manchester, Toronto, Montréal, Ottawa, Québec et Saguenay.

L'approche de Morris est simple: chaque application est différente, les solutions d'éclairage et audio les plus efficaces doivent donc être personnalisées pour avoir un réel impact. Que ce soit pour des expériences lumineuses et sonores de festivals multi-scènes, des conférences, des stades à guichets fermés, des lieux de culte ou des entreprises, les équipes de Morris prennent le temps de consulter, d'élaborer des stratégies et de concevoir en profondeur des environnements audiovisuels adaptés aux objectifs de chaque client. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du divertissement au service de tournées d'artistes de renommée mondiale tels qu'Alabama, Kenny Chesney et Old Dominion, en plus des projets d'intégration dans des lieux de culte distingués, des entreprises d'envergure et établissements de santé reconnus, Morris est un fournisseur audio et d'éclairage d'avant-plan œuvrant avec des clients du monde entier. Pour plus d'informations, visitez www.experiencemorris.com.

