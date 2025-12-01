Achèvement de la recharge de plage à Maria : la protection de la route 132 renforcée pour l'avenir

QUÉBEC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La recharge de plage à Maria permettra de prolonger la durée de vie d'un mur de soutènement de la route 132, de préserver l'intégrité de cette dernière ainsi que de contrer l'érosion et la submersion côtières qui l'affectent. La protection de ce lien routier névralgique représente un investissement de plus de 17,5 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec.

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, étaient sur place pour constater la fin imminente des travaux.

La construction de cet ouvrage était sous la gestion de la Municipalité de Maria, qui a également reçu une aide financière provenant du Cadre pour la prévention de sinistres du ministère de la Sécurité publique (MSP). Ce soutien a été octroyé pour protéger des bâtiments résidentiels, des commerces, une résidence pour personnes âgées et des infrastructures municipales contre les aléas côtiers.

« Ce projet assurera une meilleure sécurité des usagers de la route. Il concrétise la volonté de notre gouvernement de mettre en œuvre des solutions conjointes aux phénomènes d'érosion et de submersion qui affectent à la fois les routes et les communautés côtières. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'ajout de la protection de la route 132 au projet initial de recharge de plage vient renforcer la résilience de tout le secteur. Il s'agit d'un investissement important qui aura un effet direct sur la population de Maria, notamment en permettant d'éviter des dommages majeurs. En sécurisant le littoral, le gouvernement protège nos citoyens et nos infrastructures essentielles. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Ce projet illustre l'engagement de notre gouvernement envers la sécurité et la qualité de vie de nos communautés côtières, grâce à des solutions concertées pour contrer l'érosion et les risques de submersion. Il constitue une mesure essentielle pour maintenir un accès routier vital et soutenir les résidents ainsi que les entreprises locales, tout en renforçant la vitalité économique et touristique de notre belle région. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'an passé, à pareille date, le maire nous avait interpellés sur cet enjeu. Ce dossier nécessitait une action rapide, et je me suis empressée de mobiliser nos partenaires interministériels pour le faire progresser. Aujourd'hui, l'achèvement des travaux témoigne de la collaboration efficace de tous les acteurs concernés. Avec cette recharge de plage, on pose un geste fort pour protéger la route 132 et renforcer la sécurité de nos citoyens. Je suis satisfaite du travail réalisé pour les gens de Maria. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et adjointe gouvernementale du ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Le montant de plus de 17,5 millions de dollars provient du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il couvre les dépenses nécessaires pour la partie de la recharge de plage qui s'étendra devant le mur de la route 132, soit sur 1,4 km entre la halte routière et la rue des Colibris.

En 2022, le MSP a octroyé à la Municipalité de Maria une somme maximale de 9,3 millions de dollars pour la protection côtière du secteur bâti entre les rues des Colibris et des Tournepierres.

