MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Association de l'aluminium du Canada (AAC) se réjouit de l'annonce conjointe des États-Unis et du Canada quant à l'écologisation de leurs activités gouvernementales.

« La création d'un premier forum sur les achats écologiques dans le cadre des activités gouvernementales est un premier pas significatif auquel l'industrie de l'aluminium entend contribuer », souligne Jean Simard, président et chef de la direction.

L'industrie s'est considérablement investie au cours des dernières années pour faire avancer la reconnaissance d'achat écoresponsable par les gouvernements du Québec, de la Colombie-Britannique et du Canada. Les travaux réalisés avec des partenaires comme L'Alliance SWITCH, BC Clean et les chercheurs de l'Université de Sherbrooke ont démontré clairement qu'il est possible de mettre en place une telle démarche d'approvisionnement, dans le respect des règles de commerce internationales. De plus, syndicats, travailleurs et entreprises sont unanimes quant à l'avantage d'une telle approche pour l'économie en général et pour les travailleurs canadiens qui produisent de façon responsable des produits à faible empreinte carbone à partir de nos ressources et matériaux critiques, tel que l'aluminium.

« L'industrie de l'aluminium a déjà développé de façon rigoureuse depuis des années les éléments de référence utilisés mondialement pour déterminer son empreinte carbone et ainsi faciliter l'adoption du matériau dans une perspective d'achat responsable ou écologique. Nous sommes certainement prêts à collaborer à cette initiative au niveau national et international, tel que mentionné dans le communiqué conjoint « quant à l'échange de l'information, des échanges techniques, des groupes de travail, l'intendance des données, des partenariats stratégiques, des ateliers et les communications », ajoute M. Simard.

Les pratiques d'approvisionnement des marchés publics devraient tirer parti de chaque dollar vers une économie plus durable, permettant comme jamais auparavant l'utilisation et la mise en œuvre de solutions innovantes faisant appel à des matériaux à faible empreinte carbone tels que l'aluminium. Cela contribuera à atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions de CO 2 et à matérialiser la véritable valeur de la production nationale et des emplois. Ceci peut être fait tout en respectant les engagements commerciaux internationaux, grâce à l'utilisation de normes de performance et de notation axées sur l'environnement, basées sur l'Analyse du cycle de vie et le Coût total de possession.

