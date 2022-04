Achat québécois - Les produits du Québec auront leurs marques de certification

LAC-MÉGANTIC, QC, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les consommateurs québécois pourront dorénavant identifier les produits fabriqués et conçus au Québec grâce aux nouvelles marques de certification Produits du Québec, dévoilées par le gouvernement. Celles-ci seront apposées selon trois catégories : Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, et du député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales), M. François Jacques.

Ces nouvelles marques de certification s'inscrivent dans la vision économique du gouvernement en faveur de l'achat québécois. Grâce à des visuels simples à reconnaître, la population pourra facilement identifier les produits faits ici. Cette initiative répond ainsi à la volonté des consommateurs, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir s'approvisionner en produits locaux.

L'organisme sans but lucratif Les Produits du Québec a mis en place un processus rigoureux d'identification des différents produits que proposeront les entreprises québécoises.

Pour la première étape, un appel est lancé aux entreprises qui souhaitent apposer l'une ou l'autre de ces marques distinctives sur leurs produits. Le cas échéant, elles doivent remplir et soumettre un formulaire d'intérêt sur le site Les Produits du Québec - Encourager notre économie et reconnaître le savoir-faire québécois. Les consommateurs retrouveront les nouveaux logos sur leurs produits favoris d'ici l'automne prochain.

Citations :

« On va maintenant avoir des logos avec la fleur de lys facilement identifiables. Ça va permettre aux Québécois de trouver en un coup d'œil les produits locaux sur les tablettes et favoriser l'achat auprès de nos entreprises. Quand on les encourage, on crée de la richesse pour nos entrepreneurs et nos travailleurs et, en même temps, on rend tous les citoyens fiers. C'est ce qu'on vise : plus de prospérité et de fierté pour notre nation. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Les Québécois veulent acheter des produits fabriqués et conçus ici, mais ils doivent d'abord pouvoir les identifier. Avec la nouvelle famille de marques de certification, on leur donne finalement un outil pour le faire. J'invite les entreprises à arborer fièrement ces nouveaux logos pour qu'on puisse tous privilégier l'achat local. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« En Estrie comme partout au Québec, de nombreuses PME mettent en valeur notre savoir-faire et nos produits. Avec ces nouvelles marques de certification, nous offrons un point de repère de confiance aux consommateurs pour qu'ils puissent encourager davantage les entreprises qui participent à l'autonomie du Québec et au rayonnement de l'entrepreneuriat dans nos régions. »

François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales)

« L'achat québécois peut faire toute la différence pour nos commerçants. On doit donc être en mesure de reconnaître les produits locaux afin d'en prioriser l'achat. Quand on achète des produits d'ici, c'est tout le Québec qui y gagne. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Faits saillants :

Un produit du Québec est un produit manufacturé dont au moins 85 % des coûts directs liés à l'achat d'intrants, y compris les matières premières, à leur transformation et à leur assemblage sont réalisés au Québec. La dernière transformation substantielle doit également être effectuée au Québec.

est un produit manufacturé dont au moins 85 % des coûts directs liés à l'achat d'intrants, y compris les matières premières, à leur transformation et à leur assemblage sont réalisés au Québec. La dernière transformation substantielle doit également être effectuée au Québec. Un produit fabriqué au Québec est un produit manufacturé dont la dernière transformation substantielle est effectuée au Québec. La transformation substantielle représente un changement fondamental de fonction, de caractère ou de nature, réalisé habituellement par un processus de traitement ou de fabrication, et qui confère au produit ses caractéristiques essentielles.

Un produit conçu au Québec est un produit manufacturé dont la main-d'œuvre affectée aux activités de design et de conception est entièrement localisée au Québec.

main-d'œuvre La famille de marques de certification Produits du Québec ne s'appliquera pas aux boissons et aux produits alimentaires destinés à la consommation humaine, pour lesquels les logos Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, ainsi que leurs déclinaisons, demeureront la référence. Il en va de même pour les logos Origine Québec, Préparé au Québec et Embouteillé au Québec, qui demeureront la référence pour les produits de la Société des alcools du Québec.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

