Achat local - Le ministre Lamontagne annonce une aide financière de 200 000 $ à l'Association des marchés publics du Québec

QUÉBEC, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce l'octroi d'une aide financière de 200 000 $ à l'Association des marchés publics du Québec (AMPQ). Concrètement, cette somme permettra à l'AMPQ :

de positionner, de planifier et de déployer son offre de services pour continuer à être à l'écoute des besoins des marchés publics qu'elle accompagne ;

de consolider ses interventions en préparant un cursus de formation en ligne, notamment sur le marketing et sur l'hygiène et la salubrité, pour les gestionnaires de marchés publics ;

d'augmenter le maillage et le réseautage entre les marchés publics d'une même région ;

de poursuivre la mise en valeur des marchés publics et de l'achat local.

Cette aide financière prend tout son sens dans le contexte de la relance économique du Québec et dans celui de la volonté du gouvernement d'accroître notre autonomie alimentaire. En effet, l'achat local de produits alimentaires constitue un élément clef d'une chaîne d'approvisionnement alimentaire solide, soutenue par des entreprises de chez nous prospères et durables, et du développement d'un secteur bioalimentaire dynamique et ancré dans son territoire.

L'aide s'inscrit également dans la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde en permettant de faire la promotion et la valorisation des produits bioalimentaires d'ici et de développer l'attractivité des territoires.

La promotion des marchés publics québécois permet également aux consommateurs de savoir où se procurer des aliments produits ici, les incitant à relever le Défi 12 $ lancé par le ministre Lamontagne. Si chaque ménage québécois remplace, chaque semaine, 12 $ d'achats d'aliments étrangers par 12 $ de produits bioalimentaires québécois, la demande auprès des agriculteurs, des pêcheurs et des transformateurs alimentaires québécois augmentera d'un milliard de dollars. Une action simple qui contribue à la relance de l'économie du Québec.

« L'Association des marchés publics du Québec est un partenaire privilégié du Ministère dans la valorisation des produits bioalimentaires locaux. La pandémie n'est pas terminée et reste un défi pour les marchés publics, mais elle a soufflé dans les voiles de l'alimentation locale. Les consommateurs ont pris conscience de l'importance d'encourager leurs commerçants et ont envie de se rapprocher de leurs producteurs bioalimentaires. Avec un été placé, cette année encore, sous le signe du tourisme local, les marchés publics auront d'autant plus la cote ! Il faut profiter de cet engouement pour nos produits bioalimentaires et faire découvrir aux consommateurs les délices et le savoir-faire d'ici. Je suis convaincu des bienfaits de ces investissements non seulement pour l'économie de nos régions, mais aussi pour le Québec tout entier. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Depuis 2015, le nombre de marchés publics a crû de 27 %. On en retrouve aujourd'hui plus de 175, disséminés un peu partout au Québec. De ce nombre, 139 sont membres de l'AMPQ.

À travers son Programme Proximité, le Ministère soutient directement les marchés publics. Ainsi, dans les deux dernières années, quelque 2,5 millions de dollars ont été octroyés à 85 projets portés par des marchés publics.

