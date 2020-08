« Acheter local, c'est choisir un meuble fabriqué ici, pas seulement un détaillant d'ici. »

MONTRÉAL, le 24 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ) est fière de marquer aujourd'hui le coup d'envoi de sa campagne d'achat local Meuble du Québec afin de soutenir une industrie créatrice de plus de 25 000 emplois à travers la province. En ces temps d'instabilité économique, l'AMFQ souhaite que l'achat d'un meuble fabriqué chez nous par les gens d'ici soit un vecteur de fierté pour les consommateurs.

La campagne vise à mettre de l'avant les différents avantages de l'achat local de meubles québécois et à briser certains mythes, notamment :

Leur accessibilité (existence de gammes pour tous les budgets)

(existence de gammes pour tous les budgets) Le meuble du Québec est un choix judicieux grâce à son rapport qualité-prix avantageux. Les fabricants de meubles au Québec font des produits de différentes gammes qui répondent à tous les budgets.

Leur qualité (durabilité des matériaux)

(durabilité des matériaux) Les fabricants de meubles du Québec transmettent leur passion des matériaux, leur souci du confort et leur engagement envers la durabilité à travers la production de meubles de qualité.

Leur design sur mesure

sur mesure Plusieurs fabricants offrent une sélection de finis, d'essences de bois, de tissus, de couleurs, de piètements et de matériaux permettant à chaque consommateur d'avoir un meuble personnalisé et parfaitement adapté à son décor.

« Acheter local, c'est choisir un meuble fabriqué ici, pas seulement un détaillant d'ici ! Plus que jamais, les entreprises locales ont besoin de la solidarité des Québécois et les fabricants de meubles du Québec ne font pas exception à la règle. Chez votre détaillant, demandez à voir les meubles du Québec qui entrent dans votre budget en premier », suggère Gilles Pelletier, président-directeur général de l'AFMQ.

La campagne débute aujourd'hui sur les plateformes télé et Web de Radio-Canada ainsi que sur Urbania. Elle s'échelonnera sur plusieurs semaines.

Identification des meubles en magasin

Ayant constaté, il y a deux ans, une demande grandissante chez les Québécois pour les meubles fabriqués ici, l'AFMQ avait lancé la signature Meuble du Québec afin de fournir un repère visuel aux consommateurs lors de leur magasinage.

Les électrostatiques de porte permettant d'identifier les détaillants qui vendent des meubles du Québec et les affichettes identifiant les meubles faits chez nous vendus sur leurs planchers sont maintenant plus pertinentes que jamais pour aider les Québécois à les trouver en magasin et faire un choix judicieux pour eux et pour le Québec. La signature Meuble du Québec est mise gratuitement à la disposition des fabricants et des détaillants. Elle peut être utilisée pour identifier les meubles d'ici en magasin, en salle d'exposition, en publicité, sur des sites Internet ou autres.

Découvrir les fabricants de meubles québécois

Dans une volonté de mieux guider les Québécois, l'AMFQ avait également lancé meubleduquebec.com, un site développé en collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, afin de présenter la diversité de l'offre des meubles fabriqués ici. Il est, entre autres, possible d'y faire des recherches par produit et par fabricant. Le site Web Meuble du Québec est un outil de découverte, de recherche et d'inspiration pour les consommateurs. La section Inspiration du site vise à outiller les consommateurs en quête d'idées déco et design.

Les détaillants et les fabricants peuvent se procurer gratuitement la signalétique Meuble du Québec en contactant directement l'AFMQ à [email protected] ou par téléphone au 514 866-3631, poste 181.

À propos de l'Association des fabricants de meubles du Québec

Fondée en 1942, l'Association des fabricants de meubles du Québec est un organisme sans but lucratif qui regroupe près de 150 entreprises québécoises dans le secteur du meuble : fabricants de meubles résidentiels, de bureau et institutionnels, fabricants de composantes de meubles et fournisseurs de produits et services. L'AFMQ a le mandat de contribuer activement au développement de l'industrie québécoise du meuble, d'en assurer la promotion et la mise en valeur.

Frédérick Truchon-Gagnon, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, 438-350-1001, [email protected]

