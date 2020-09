Accusations portées par la GRC à la suite d'importantes cyberattaques

OTTAWA, ON, le 3 sept. 2020 /CNW/ - Des accusations criminelles ont été portées devant la Cour du Québec contre Jacob Costanzo-Peterson et Félix Costanzo-Peterson, de Montréal, QC, dans le cadre de deux enquêtes criminelles menées par l'Équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la Division nationale de la GRC. Les accusés seraient à l'origine d'importantes cyberattaques contre trois grandes entreprises canadiennes en 2017 et 2018. Jacob Costanzo-Peterson et Félix Costanzo-Peterson ont été accusés d'utilisation non autorisée d'un ordinateur, de vol d'identité et de possession d'un dispositif permettant d'obtenir une utilisation non autorisée d'ordinateurs, à la suite de ces enquêtes.

Le projet « Arrogance » a débuté en février 2017, après que la Société Canadian Tire ait signalé un cyberincidents visant son programme de fidélisation des clients. En mai 2018, le projet « Assemble » a débuté après que BMO et Simplii Financial aient signalé des cyberincidents dans leurs systèmes informatiques.

Un mandat de perquisition a été exécuté au domicile des deux accusés en août 2018, où de nombreuses preuves ont été saisies, notamment des preuves numériques et des armes à feu. Les preuves obtenues ont éventuellement permis aux enquêteurs de relier les deux attentats entre eux.

« Sans la précieuse collaboration de ces trois entreprises, nous n'aurions pas été en mesure de traduire ces deux individus en justice. Ces partenariats sont essentiels pour résoudre ces types de crimes qui, malheureusement, ne sont parfois pas signalés. »

- Alexandre Beaulieu, officier responsable de l'Équipe d'enquête sur la cybercriminalité à la Division nationale de la GRC

Les deux accusés ont déjà comparu devant le tribunal en janvier 2019 pour des accusations liées à la possession d'armes à feu prohibées et au trafic d'armes dans le cadre de ces deux enquêtes. La date d'audience pour les nouvelles accusations est prévue pour le 5 novembre 2020.

Cette affaire souligne l'importance des partenariats avec les forces de l'ordre et les organisations du secteur privé, qui sont essentiels pour résoudre les crimes. L'Équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la Division nationale a été créée en 2016 et a mené avec succès plusieurs enquêtes en collaboration avec des partenaires internationaux, des services de police locaux et des agences gouvernementales fédérales. La GRC est déterminée à lutter contre la cybercriminalité sous toutes ses formes, où qu'elle se manifeste. Nous poursuivons activement nos efforts pour prévenir, détecter et dissuader toute activité illégale qui menace l'intégrité et la réputation du Canada.

