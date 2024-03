HAMILTON, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Un nouveau centre de santé innovant, dirigé par des autochtones, bénéficie d'un investissement de 13 millions de dollars dans le cadre du programme "Bâtiments communautaires verts et inclusifs" du gouvernement fédéral. L'installation fera partie du centre de bien-être Biindigen, un nouveau complexe où seront offerts des services intégrés en matière de santé, de famille, de services sociaux et de logement. « Biindigen » est un mot anishinaabemowin qui signifie « bienvenue » ou « entrez ».

Annoncé par la ministre Filomena Tassi, la secrétaire parlementaire Lisa Hepfner, le député Chad Collins et la présidente du conseil d'administration du centre de santé autochtone De dwa da dehs nye>s, Bryanne Smart, le centre de bien-être Biindigen contribuera à améliorer les résultats en matière de santé de la population autochtone vivant dans la Ville de Hamilton et des résidents non autochtones du quartier McQuesten et des quartiers environnants.

Le centre de bien-être Biindigen Centre sera un établissement communautaire polyvalent qui proposera un modèle unique et avant-gardiste de soins et d'apprentissage collaboratifs, dirigé par des autochtones. Grâce à des partenariats avec diverses organisations locales, le centre accueillera l'apprentissage des langues indigènes, la formation des médecins résidents et un espace d'enseignement. Le centre offrira des services aux personnes de tout âge.

Le centre de santé autochtone De dwa da dehs nye>s (CSAD) exploitera et gérera le nouvel établissement de santé au sein du centre de bien-être de Biindigen, en se concentrant sur la prestation de soins de santé holistiques, préventifs et primaires. Le CSAD joue déjà un rôle essentiel en aidant la population autochtone de Hamilton à accéder à des services de santé culturellement adaptés. Grâce à ce nouvel établissement et aux partenariats avec les organisations locales, il pourra faire plus et mieux.

Citations

« Le centre de bien-être Biindigen soutiendra le centre de santé autochtone De dwa da dehs nye>s, qui continue de fournir et d'étendre ses services sociaux et de santé adaptés à la culture des Autochtones de Hamilton et des communautés environnantes. Notre gouvernement est ravi de travailler avec des partenaires locaux à Hamilton pour apporter cet ajout extraordinaire et dont nous profiterons tous à notre communauté. »

L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le centre de bien-être Biindigen utilisera un modèle de service unique et innovant pour mieux répondre aux besoins liés à la santé et à la culture de la population autochtone de Hamilton et de ses environs. Ce type de modèle intégré de soins de santé est ancré dans la réconciliation et permettra de mieux répondre aux divers besoins de la communauté. »

Chad Collins, député de Hamilton-Est--Stoney Creek

« La prise en compte des problèmes de santé des communautés autochtones est un aspect important des appels à l'action lancés par la Commission Vérité et Réconciliation. Le centre de bien-être Biindigen, dirigé par des autochtones, améliorera sensiblement l'accès à des programmes et des services culturellement adaptés pour les autochtones et les communautés de Hamilton et d'ailleurs. Je suis heureuse que le gouvernement fédéral contribue à cet important projet. »

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et députée de Hamilton Mountain

« Cet investissement fédéral marque une étape importante dans le soutien au centre de bien‑être Biindigen de Hamilton. Ce carrefour de santé et de services communautaires dirigé par des autochtones offrira à la communauté autochtone urbaine de Hamilton et au quartier de McQuesten des services inclusifs et équitables ancrés dans les modes de vie et de connaissance autochtones et s'alignant sur la stratégie autochtone urbaine de Hamilton et sur son engagement en faveur de la réconciliation. »

Andrea Horwath, mairesse de la Ville de Hamilton

« Ce financement permettra de combler les lacunes importantes et croissantes en matière de soins en créant des services dans la communauté, et de contribuer à alléger la pression sur les hôpitaux, tout en continuant à garantir des soins de haute qualité dans un environnement culturellement sûr et respectueux. Nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement fédéral de ce soutien financier et de son engagement en faveur de soins culturellement sûrs. »

Bryanne Smart, présidente du conseil d'administration du Centre de santé pour les Autochtones De dwa da dehs nye>s

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 13 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Il vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et à d'autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. La période de réception des demandes de financement au titre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant fermée.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Daniel Heckbert, Consultant en communication, Centre de santé pour les Autochtones De dwa da dehs nye>s, 905-544-4320, poste 265, [email protected]