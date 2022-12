Accroissement de l'autonomie alimentaire au Québec - PLUS DE 32 M$ OCTROYÉS À FERME D'HIVER POUR LA PRODUCTION DE FRAISES EN CULTURE VERTICALE

QUÉBEC, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec annoncent une aide financière de plus de 32 millions de dollars à Ferme d'Hiver pour soutenir son projet d'expansion de ferme verticale vouée à la production de fraises à Vaudreuil-Dorion ainsi que son projet de mise en place d'une vitrine technologique. C'est le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec qui s'est rendu sur le site de l'entreprise pour en faire l'annonce au nom du gouvernement.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation consent une aide financière pouvant atteindre 6 M$ issue du Programme d'aide financière pour favoriser le développement des serres. Cette aide sera octroyée sous la forme d'un ajustement aux coûts d'électricité, au cours des huit prochaines années. Ferme d'Hiver bénéficiera également d'une aide financière de 96 520 $ du programme Prime-Vert pour l'achat d'équipements et la construction d'infrastructures de gestion des résidus végétaux et des eaux usées.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, accorde un prêt de 7,5 M$ dans le cadre du programme ESSOR.

De son côté, Investissement Québec appuie Ferme d'Hiver depuis ses tout débuts et réalise un nouvel investissement de 5 M$ en débenture convertible, de ses fonds propres, afin de soutenir l'entreprise dans son développement.

Enfin, La Financière agricole du Québec octroie une garantie de prêt de 9,65 M$ à l'entreprise. En outre, sa filiale d'investissement stratégique, Capital Financière agricole, investit 1 M$ sous forme de capital de développement.

Ce projet d'expansion fait suite à un projet de démonstration technologique pour lequel le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs avait accordé une aide financière pouvant atteindre 3,15 M$ dans le cadre du programme Technoclimat, qui s'inscrit dans la mesure 2.3.1 du Plan de mise en œuvre 2022-2027 du Plan pour une économie verte 2030 et qui vise à soutenir l'innovation pour stimuler le développement de solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le projet répond également à la mesure 96.7 du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec 2018-2023.

Citations :

« Une agriculture propulsée par une variété de modèles d'affaires est essentielle à l'accroissement d'une autonomie alimentaire durable au Québec. Nous pouvons être fiers de compter sur une industrie agricole innovatrice et dynamique. Ferme d'Hiver illustre bien la créativité de nos entreprises. Notre gouvernement est heureux de soutenir ses efforts pour offrir aux consommateurs des produits d'ici, sains, à longueur d'année. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le concept d'agriculture verticale et d'éclairage intelligent de Ferme d'Hiver est innovant et payant pour le Québec. En plus de favoriser la production locale et l'achat de produits québécois, il contribue au développement d'une industrie agricole responsable. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Il faut agir et poser des gestes pour assurer une transition énergétique durable. Par l'entremise du programme Technoclimat, nous soutenons les entreprises qui posent des actions dans le respect de l'environnement. Je félicite Ferme d'Hiver qui, en plus de contribuer à nourrir les gens d'ici et d'ailleurs toute l'année, est un exemple concret du leadership du Québec en matière d'innovation pour la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est avec fierté que notre gouvernement finance ce projet qui vise à implanter une agriculture d'hiver innovante pour assurer et développer notre autonomie alimentaire. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Investissement Québec est fier de renouveler son soutien à Ferme d'Hiver. Ses solutions innovantes de production verticale répondent aux enjeux agroalimentaires et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Ce nouveau projet permettra à l'entreprise d'accroître la production locale et de renforcer l'autonomie alimentaire du Québec. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« La Financière agricole du Québec et sa filiale d'investissement stratégique, Capital Financière agricole inc., sont fières de soutenir des projets structurants et à caractère durable. Chapeau à l'entreprise qui, grâce à l'audace de ses dirigeants, a développé une nouvelle technologie permettant de diversifier les produits cultivés à l'année et ainsi de bonifier l'offre de fraises fraîches au Québec. »

Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« L'appui du gouvernement et l'arrivée de nouveaux partenaires témoignent de la nécessité d'innover pour développer une agriculture locale plus durable et plus compétitive face aux marchés des importations. C'est un vote de confiance envers le potentiel industriel de Ferme d'Hiver et notre capacité à livrer un fruit de qualité supérieure. »

Alain Brisebois, président et chef de la direction de Ferme d'Hiver

Faits saillants :

Le Programme d'aide financière pour favoriser le développement des serres a été bonifié dans le cadre de la Stratégie de croissance des serres au Québec 2020-2025.

La Stratégie permettra d'offrir davantage de fruits et de légumes en serre en misant sur des sources d'énergie renouvelables reconnues pour leur faible empreinte environnementale.

L'objectif de la Stratégie est de doubler la superficie en serres d'ici 2025, c'est-à-dire de passer de 123 hectares à 246 hectares. À ce jour, on compte 71 hectares de nouvelles serres, soit plus de 50 % de l'objectif.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Stratégie de croissance des serres au Québec 2020-2025

