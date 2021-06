Accord Financial Corp. annonce la mise en œuvre de la solution d'affacturage à l'intention des entrepreneurs la plus rapide et la plus souple au Canada.

TORONTO, 8 juin 2021 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX - ACD) -- Accord Financial Corp. (« Accord ») annonce le lancement d'AccordExpress Affacturage, une solution qui simplifie l'accès au capital pour les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes. Comme bon nombre d'entreprises ont atteint la limite de leur capacité d'endettement et sont confrontées à des coûts de reprise importants liés à la réouverture progressive de l'économie à la suite de la pandémie, AccordExpress Affacturage permet de débloquer les liquidités immobilisées dans les comptes débiteurs, proposant une solution idéale pour les entreprises qui se préparent à reprendre leurs activités et à prendre de l'expansion. Aucune autre entreprise au Canada ne peut égaler la rapidité et la souplesse du nouveau programme d'Accord.

Bien que l'affacturage soit un outil populaire de flux de trésorerie, Accord a réussi à améliorer cette solution grâce à sa solidité financière. Les offres sont livrées en 48 heures et le financement jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars est débloqué dans les dix jours ouvrables. AccordExpress Affacturage offre un accès immédiat à une avance de fonds pouvant atteindre 90 % sur les comptes débiteurs, qu'il s'agisse d'un seul débiteur ou de tous les comptes débiteurs, sans frais d'établissement ou contrat à long terme, ce qui permet aux clients de s'inscrire facilement au programme et d'utiliser l'outil aussi longtemps qu'ils le souhaitent.

Le nouveau programme fait suite au lancement réussi d'AccordExpress BCAP, le programme unique d'aide aux petites entreprises mis en place par Accord dans le contexte de la pandémie. « Les propriétaires d'entreprises peuvent maintenant débloquer de l'argent immobilisé dans des biens et des services qu'ils ont déjà offerts à leurs clients, a déclaré Simon Hitzig, président et chef de la direction. L'affacturage n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la solution unique d'Accord pour les PME. »

AccordExpress Affacturage vise les propriétaires qui cherchent à repositionner leur entreprise, transformer leur bilan ou saisir des occasions de croissance, et qui ont des besoins de trésorerie continus allant de 500 000 $ à 2 millions de dollars. Nous garantissons une plus grande souplesse grâce à des avances excédentaires rapides et au financement des stocks pour les clients admissibles.

Pour savoir comment devenir client d'AccordExpress Affacturage, les entreprises sont invitées à visiter le site www.accordfinancial.com/fr/prestations-de-service/accordexpress-affacturage, à envoyer un courriel à [email protected] ou à composer le +1 844 932-9940.

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant avantage de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises, pour que nos clients puissent connaître le succès.

