MONTRÉAL et TORONTO, le 27 nov. 2023 /CNW/ - L'Ordre des CPA du Québec, CPA Canada et CPA Ontario ont convenu de modalités permettant de maintenir, sans interruption, le parcours académique des candidats et candidates CPA en Ontario et au Québec.

Selon les modalités convenues, CPA Canada continuera d'élaborer le programme d'études et les examens pour les cours préparatoires en Ontario, le programme de formation professionnelle et l'examen final commun au Québec et en Ontario.

L'Ordre des CPA du Québec et CPA Ontario continueront d'administrer tous les cours, programmes et examens liés à la profession de CPA dans leurs juridictions respectives.

Tous les organismes provinciaux, territoriaux ainsi que des Bermudes ont approuvé les modalités convenues, permettant ainsi d'assurer l'uniformité du programme de formation et des exigences d'admission à la profession communes dans l'ensemble du Canada.

Cet accord fait suite à l'avis de retrait de l'Ordre des CPA du Québec et de CPA Ontario de l'Accord de collaboration, à compter de décembre 2024. Les modalités convenues permettront de préserver le parcours académique actuel des candidats et candidates.

Les parties continueront de communiquer des mises à jour au fur et à mesure qu'elles trouveront de nouvelles façons de collaborer sur des questions d'importance pour la profession.

SOURCE CPA Ontario

Renseignements: Pour de plus amples informations ou des demandes de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec : CPA Canada - Sunny Freeman, Courriel - [email protected]; CPA Ontario- Kathryn Hanley, Courriel - [email protected]; Ordre des CPA du Québec- Maude Bujeault-Bolduc, Courriel - [email protected]