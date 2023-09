La déclaration suivante est attribuable à Steven Majer, vice-président, Ressources humaines, La Compagnie Ford du Canada Limitée.

OAKVILLE, ON, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Ford Canada et Unifor sont parvenus à un accord de principe sur une convention collective nationale d'une durée de trois ans visant plus de 5 000 salariés syndiqués au Canada.

Cet accord doit être ratifié par les employés de Ford membres d'Unifor. Afin de respecter le processus de ratification, Ford Canada ne divulguera pas les détails de l'accord de principe.

