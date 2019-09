Accord avec l'Indigenous Women's Healing Centre pour l'ouverture du Pavillon de ressourcement Eagle Women

WINNIPEG, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Le Service correctionnel du Canada (SCC) a le plaisir d'annoncer qu'il a récemment signé un accord qui permettra de convertir le Pavillon Eagle Women, un centre résidentiel communautaire exploité par l'Indigenous Women's Healing Centre, en pavillon de ressourcement.

Cet accord permettra à un plus grand nombre de femmes d'avoir accès en temps opportun à une place dans un pavillon de ressourcement qui est plus près de leur collectivité. Pour la première fois, les délinquantes autochtones pourront purger une peine de ressort fédéral dans leur province d'origine. Comme elles auront plus facilement accès à leur famille, à leurs sources de soutien dans la collectivité et à des programmes, les délinquantes autochtones bénéficieront d'une mise en liberté graduelle et structurée dans un environnement culturel autochtone, ce qui devrait améliorer les résultats à long terme en matière de réinsertion sociale.

Cet établissement à niveaux de sécurité multiples exploité par la collectivité pourra accueillir jusqu'à 30 femmes. Comme tous les établissements correctionnels pour femmes au Canada, il aura la capacité de loger en toute sécurité des mères avec leurs jeunes enfants, selon le cas, afin d'encourager les relations entre les bébés et les tout-petits et leur mère. Le pavillon de ressourcement se prépare à recevoir des délinquantes à sécurité minimale à compter de l'automne 2019.

Plusieurs études ont confirmé l'efficacité des pavillons de ressourcement comme outil pour la sécurité publique. La recherche de 2015 a révélé qu'une seule des 40 femmes mises en liberté sous condition d'un pavillon de ressourcement pour femmes à Edmonton avait été condamnée pour une nouvelle infraction.

L'article 81 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) offre aux collectivités autochtones la possibilité de fournir des services correctionnels aux délinquants autochtones et de participer à la réinsertion sociale de ceux qui souhaitent une mise en liberté dans une collectivité autochtone. Les accords conclus en vertu de l'article 81 permettent d'adopter une approche unique à l'égard des services correctionnels pour Autochtones où les collectivités autochtones se chargent d'assurer la surveillance et la réadaptation des délinquants autochtones. Cette approche inclusive et adaptée à leur culture permet d'améliorer les résultats en matière de sécurité publique pour tous les Canadiens et les Canadiennes.

« La signature de cet accord en vertu de l'article 81 aidera le SCC à respecter son engagement qui consiste à offrir aux délinquantes autochtones des interventions efficaces et adaptées à leur culture. L'initiative nous permettra de contribuer davantage à la réussite de la réinsertion sociale des délinquants autochtones dans la collectivité. »

- Anne Kelly, commissaire, Service correctionnel du Canada

« Les femmes du Manitoba qui purgent une peine de ressort fédéral sont loin de chez elles depuis beaucoup trop longtemps. Dans l'esprit de la réconciliation, l'Indigenous Women's Healing Centre pourra à présent offrir aux délinquantes autochtones un pavillon de ressourcement où elles pourront vivre, grandir et guérir dans un environnement qui intègre les traditions, les valeurs et les croyances autochtones favorisant un retour en toute sécurité dans la collectivité. L'équipe du Pavillon Eagle Women se réjouit à l'idée d'élargir ses services en offrant l'accès à un milieu de vie qui favorise la guérison, la croissance spirituelle, l'indépendance, l'autosuffisance et la responsabilisation et qui réunira les familles et améliorera l'accès des femmes à leurs sources de soutien et à leur collectivité d'origine. »

- Annetta Armstrong, directrice exécutive du Indigenous Women's Healing Centre

Avec l'ajout du Pavillon de ressourcement Eagle Women, le SCC dispose maintenant de 10 pavillons de ressourcement, dont six sont administrés par des collectivités autochtones en vertu de l'article 81 de la LSCMLC.

