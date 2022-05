TORONTO, le 5 mai 2022 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX : ACD) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats du vote tenu lors de son assemblée annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») qui a eu lieu le 4 mai 2022 à Toronto, en Ontario.

Les actionnaires ont voté en faveur de tous les points à l'ordre du jour de l'assemblée. Les résultats du vote sont précisés ci-dessous. Un total de 6 236 411 actions étaient représentées au cours de l'assemblée, ce qui représente 72,86 % de la totalité des actions émises et des actions en circulation.

1. Élection des administrateurs

Les sept candidats suivants ont été élus à des postes d'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que leur successeur soit élu ou nommé.



Nombre de voix

Pourcentage des voix exprimées Nom Pour Abstention

Pour Abstention David Beutel 6 156 325 76 200

98,78 % 1,22 % Burt Feinberg 6 232 525 -

100,00 % - Simon Hitzig 6 152 325 80 200

98,71 % 1,29 % Jean Holly 6 213 825 18 700

99,70 % 0,30 % Gary Prager 6 227 525 5 000

99,92 % 0,08 % David Spivak 6 232 525 -

100,00 % - Stephen Warden 6 227 525 5 000

99,92 % 0,08 %

2. Nomination des auditeurs

KPMG LLP, comptables professionnels agréés, a été nommé vérificateur de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022.







Pour Abstention

Pour Abstention 6 227 711 5 000

99,92 % 0,08 %

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, offrant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant parti de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises, pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 44 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

Renseignements: Pour en savoir plus, visitez le www.accordfinancial.com ou communiquez avec : Stuart Adair, Premier vice-président et chef des services financiers, Accord Financial Corp., 40, avenue Eglinton Est, bureau 602, Toronto (Ontario) M4P 3A2, 416 642-5647, [email protected]