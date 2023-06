Accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle - Inauguration des nouveaux locaux du Centre Marie-Vincent de Montréal

QUÉBEC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, participe aujourd'hui à l'inauguration des nouveaux locaux de l'organisme Marie-Vincent, situés dans le quartier Angus, à Montréal.

Ce déménagement permettra aux enfants et aux adolescentes et adolescents victimes de violence sexuelle d'être accueillis et accompagnés dans un environnement chaleureux, plus spacieux et plus accessible, centré sur leurs besoins. Ces nouveaux locaux assureront également de répondre à la demande grandissante que reçoit l'organisme, en vue de soutenir davantage de jeunes victimes dans leur processus de guérison.

Le Centre Marie-Vincent simplifie l'ensemble des démarches auprès des enfants ainsi que des adolescentes et adolescents victimes de violence sexuelle en leur offrant plusieurs services sous un même toit, notamment :

les services d'intervention psychosociale et psychothérapeutique aux enfants, aux adolescentes et adolescents et à leurs parents;

les services spécialisés pour les enfants présentant des comportements sexuels problématiques;

les examens médicaux;

les entrevues d'investigation policière;

les services sociojuridiques en collaboration avec ses partenaires des centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) qui déploient le programme Témoin Enfant dans ses locaux.



La Fondation Marie-Vincent joue également un rôle de premier plan en matière de prévention de la violence sexuelle. Elle mise sur l'éducation et la sensibilisation, par le biais de différents programmes et formations auprès des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux, des intervenants de la petite enfance ainsi qu'aux personnes qui travaillent dans le milieu sociojudiciaire. Le gouvernement a d'ailleurs octroyé une somme de 315 000 $ à l'organisme en avril dernier pour un projet de sensibilisation.

« La Fondation Marie-Vincent offre aux enfants et aux adolescentes et adolescents qui ont subi des violences sexuelles, ainsi qu'à leur famille, des bases solides pour entamer leur processus vers la guérison, se reconstruire et continuer d'avancer. Elle leur prodigue le réconfort et l'espoir dont ils ont besoin pour reprendre le contrôle de leur vie. Grâce aux nouveaux locaux plus spacieux et accessibles, davantage de jeunes victimes pourront recevoir de l'aide dans un milieu sain et chaleureux. Nous tenons à remercier les intervenantes du Centre Marie-Vincent pour leur dévouement et leur engagement indéfectible envers les personnes victimes. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec

« Notre organisation a vécu des changements majeurs ces dernières années. Nos locaux de l'avenue Papineau avaient atteint leur capacité maximale et nous sommes très fières d'avoir pu déménager dans le nouveau centre du quartier Angus. Le soutien de nos différents partenaires a rendu possible ce grand projet. Notre équipe plus nombreuse méritait des espaces chaleureux et répondant à ses besoins. En fin de compte, c'est grâce à elle si nous sommes en mesure de soutenir davantage de jeunes victimes de violence sexuelle et de développer de nouvelles initiatives de prévention afin de bâtir une communauté protectrice autour de nos jeunes. »

Stéphanie Gareau, directrice générale du Centre Marie-Vincent

Pour en savoir plus sur la mission du Centre Marie-Vincent, visitez le https://marie-vincent.org.

