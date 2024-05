Accompagnement des personnes victimes d'infractions criminelles - Près de 30 000 $ remis à L'Autre-Toit du KRTB

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, QC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, annoncent l'octroi d'une subvention de 27 400 $ à l'organisme L'Autre-Toit du KRTB. Cette aide servira à soutenir les femmes victimes de violence conjugale dans une démarche de « dévictimisation ».

Le projet permettra de mettre sur pied deux groupes de soutien pour les femmes victimes de violence au sein d'une relation de couple ou d'une relation intime. Les groupes de soutien ont pour but d'outiller les femmes ainsi qu'à favoriser l'amélioration de leurs conditions de vie et leur rétablissement.

Cet appui financier provient du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et est octroyé dans le cadre du Programme de subventions pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles.

L'appel de projets s'élève à près de 1,1 million de dollars pour la réalisation de 13 projets dans plusieurs régions au Québec, dont celui porté par L'Autre-Toit du KRTB.

« Nous mettons tout en œuvre afin que les besoins et les réalités des personnes victimes soient désormais au cœur de nos actions. Elles ont trop longtemps été mises de côté. Nous voulons qu'elles se sentent soutenues, écoutées et comprises. Par le projet qu'il entend déployer, l'organisme L'Autre-Toit du KRTB participe au changement de culture que nous sommes en train de mener et nous tenons à le remercier. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« En participant à L'Envolée, de nombreuses femmes victimes de violence conjugale reprendront du pouvoir sur leur vie et se donneront les moyens pour prendre soin d'elles-mêmes de façon durable. La maison d'hébergement L'Autre-Toit du KRTB, qui a comme mission principale d'agir contre la violence conjugale, est très fière de la mise sur pied de son nouveau service de groupe. »

Cindy Viel, coordonnatrice générale de L'Autre-Toit du KRTB

« Grâce à ce soutien financier, L'Autre-Toit du KRTB pourra poursuivre sa mission avec des projets visant à soutenir la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation afin d'aider les victimes d'infractions criminelles. Je suis très fière que notre gouvernement appuie ces projets qui aideront grandement à réduire l'isolement des victimes et à renforcer leur soutien, soit une étape cruciale dans le processus de guérison. Il est essentiel de sensibiliser les victimes pour qu'elles osent demander de l'aide et dénoncer les crimes. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels a été institué au ministère de la Justice du Québec en 1988. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

Renseignements: Source : Audrey Lepage, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 418 809-7269 ; Renseignements : Équipe des relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]