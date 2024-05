Accompagnement des personnes victimes d'infractions criminelles - Près de 30 000 $ octroyés pour un atelier d'autodéfense destiné aux femmes et aux filles ayant subi une agression sexuelle

CHICOUTIMI, QC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, annoncent l'octroi d'une subvention de 28 439 $ au Centre d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel (CALACS) de Saguenay. Cette aide servira à la tenue d'un atelier d'autodéfense pour les femmes et les filles ayant subi une agression sexuelle.

Le projet vise à constituer une équipe d'intervenantes et d'intervenants sociaux du CALACS du Saguenay pour proposer le cours d'autodéfense féministe, une offre de service qui conjuguerait l'expertise en intervention sensible aux traumas ainsi que la formation en autodéfense.

Cet appui financier provient du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et est octroyé dans le cadre du Programme de subventions pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles.

L'appel de projets atteint près de 1,1 million de dollars pour la réalisation de 13 projets dans plusieurs régions au Québec, dont celui porté par le CALACS de Saguenay.

Citations

« Les personnes victimes et leurs réalités ont trop longtemps été déconsidérés. Aujourd'hui, leurs besoins sont au cœur de nos décisions. Nous ne ménageons aucun effort pour rebâtir la confiance des personnes victimes et les aider durant leur processus de guérison. L'initiative proposée par le CALACS de Saguenay s'inscrit en droite ligne avec notre objectif. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Nous sommes convaincus que ce projet novateur permettra à une multitude de femmes ayant été victimes d'une agression à caractère sexuel de notre territoire d'acquérir un meilleur sentiment de sécurité, d'augmenter leur confiance en elle, leurs habiletés d'affirmation de soi et leurs connaissances en lien avec les techniques d'autodéfense psychologique et physique. »

Sabrina Gauvreau, coordonnatrice du CALACS

« Le Centre d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel vient en aide à de nombreuses personnes victimes et à leur famille tous les ans. Les intervenants et intervenantes, par leur empathie et leur engagement, font une réelle différence dans leur cheminement. Les personnes victimes veulent reprendre le contrôle de leur vie, et c'est aussi ce que nous voulons pour elles. Le projet du CALACS y contribue concrètement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi

Information complémentaire

Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels a été institué au ministère de la Justice du Québec en 1988. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

Lien connexe

Pour obtenir plus de renseignements sur le programme, cliquer sur ce lien :

https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/aide-financiere/fonds-aide-personnes-victimes-infractions-criminelles.

