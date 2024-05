Accompagnement des personnes victimes d'infractions criminelles - Près de 100 000 $ accordés au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels du Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, annoncent l'octroi d'une subvention de 97 546 $ au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) du Centre-du-Québec. Cette aide servira à la mise en œuvre d'un projet d'accompagnement des personnes victimes de violences sexuelle et conjugale au sein d'un poste de police afin de mieux les outiller dans leur prise de décision.

Le projet permettra l'accompagnement des personnes victimes dans le cadre de la démarche auprès de la police, soit avant la déposition, en fournissant de l'information relativement aux démarches judiciaires et des conseils adaptés. De plus, ces personnes pourront bénéficier d'un accompagnement lors des entrevues vidéo, lors du retrait de plainte, en plus de se faire référer vers les services appropriés et nécessaires pour les soutenir.

Cet appui financier provient du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et est octroyé dans le cadre du Programme de subventions pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles.

L'appel de projets totalise près de 1,1 million de dollars pour la réalisation de 13 projets dans plusieurs régions au Québec, dont celui porté par le CAVAC du Centre-du-Québec.

Citations

« Nous ne ménageons aucun effort pour lutter contre la violence et améliorer l'accompagnement des personnes victimes. D'importantes avancées ont été réalisées ces dernières années afin que les besoins des personnes victimes soient désormais au centre des décisions. Cela n'aurait pas été possible sans la précieuse collaboration des organismes tels que le CAVAC du Centre-du-Québec. Nous tenons à les remercier de contribuer au changement de culture qui est en cours dans notre système de justice. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Le financement de ce projet représente une grande réussite pour mon équipe, mes partenaires et moi-même. Notre objectif principal est de placer la personne victime au centre de nos interventions, et ce, dès le début du processus judiciaire. En mettant en œuvre ce projet, nous nous alignons étroitement sur les recommandations du rapport Rebâtir la confiance et contribuons ainsi à renforcer la confiance des citoyens québécois dans notre système de justice. »

Marilie Cormier Gaudet, directrice générale, CAVAC Centre-du-Québec

« L'annonce d'aujourd'hui représente une très bonne nouvelle pour les citoyennes et citoyens de Drummondville ainsi que des villes environnantes. Nous faisons tout pour que les personnes victimes de violence sexuelle ou conjugale se sentent écoutées et comprises, et surtout, qu'elles n'hésitent plus à dénoncer. Le projet proposé par le CAVAC nous y aidera grandement. Nous tenons à remercier les intervenantes et intervenants pour leur implication et leur dévouement. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

Information complémentaire

Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels a été institué au ministère de la Justice du Québec en 1988. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Audrey Lepage, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice, et procureur général du Québec, 418 809-7269; Renseignements : Équipe des relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]