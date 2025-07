~ La technologie laser révolutionnaire de rajeunissement cutané, incluant les traitements exclusifs 3DMIRACL® et Laser-CoringTM, maintenant disponible au Canada

~Acclaro Medical s'associe à Xcite Technolog ies, le principal fournisseur nord-américain de technologies révolutionnaires de soins de la peau, pour stimuler les efforts de distribution au Canada

SMITHFIELD, Rhode Island, le 2 juill. 2025 /CNW/ -- Acclaro Medical , un chef de file mondial des technologies de pointe pour les marchés de l'esthétique, de l'ophtalmologie et de la chirurgie, a le plaisir d'annoncer l'autorisation par Santé Canada de sa technologie de laser à fibre optique UltraClear® de 2910 nm . Cette autorisation marque une expansion importante pour l'entreprise et offre l'une des plateformes de rajeunissement de la peau les plus avancées de l'industrie aux fournisseurs et aux patients canadiens. Acclaro Medical s'est également associée à Xcite Technologies, un chef de file reconnu dans la distribution d'appareils de médecine esthétique basés sur le champ énergétique, pour mener des efforts de commercialisation partout au Canada.

The World's First Cold Fractional Ablative Fiber Laser

Appuyée par la technologie exclusive de laser à fibre IR MID et la technologie 3DIntelliPulse™, UltraClear est la première et la seule technologie de laser à fibre ablatif à froid de 2910 nm au monde à offrir des traitements personnalis és précis qui traitent les problèmes de peau superficiels à profonds en favorisant un temps d'arrêt minimal et un confort exceptionnel pour le patient. Ses méthodes de traitement uniques, y compris 3DMIRACL® pour le resurfaçage superficiel et Laser-Coring™ pour aider à inverser les signes révélateurs associés au vieillissement et à la gravité, ont établi une nouvelle norme pour la santé totale de la peau .

« L'approbation de notre solution UltraClear au Canada en tant que premier et seul laser à fibre de 2910 nm marque une étape importante dans notre engagement inébranlable à offrir une innovation révolutionnaire aux fournisseurs de soins esthétiques canadiens et à leurs patients », a déclaré Helen Fang, cheffe de la direction d'Acclaro Medical. « Au sein d'Acclaro Medical, nous sommes fiers de notre vision commune d'offrir des solutions qui définissent les catégories pour une gamme complète d'options de traitement adaptées aux patients, à leurs besoins, à leur mode de vie et à leur type de peau. »

En tant que distributeur canadien exclusif, Xcite Technologies offrira UltraClear dans les cliniques d'esthétique médicale à l'échelle nationale. Misant sur une vaste expérience dans l'introduction de technologies perturbatrices sur le marché, Xcite est idéalement positionnée pour soutenir l'adoption en milieu clinique et rehausser les normes dans le domaine des traitements au laser.

« La solution UltraClear est sans précédent à l'heure actuelle », a déclaré Bill Roberts, chef de la direction de Xcite Technologies. « Le laser à fibre ablatif à froid de 2910 nm combiné à la technologie exclusive Laser-Coring offre un haut niveau de précision, de profondeur et de confort pour le patient qui redéfinit réellement ce qui est possible dans le domaine du rajeunissement de la peau. Il s'agit d'une étape importante pour les fournisseurs canadiens qui cherchent à offrir des traitements à haute efficacité qui favorisent un temps d'arrêt minimal et présentent un grand attrait pour les patients. »

À propos d'Acclaro Medical

Fondée en 2018 par des spécialistes de l'industrie de calibre mondial, Acclaro Medical s'engage à développer et à commercialiser des solutions révolutionnaires pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de pratique médicale, esthétique et chirurgicale. Motivée par un engagement inébranlable en faveur de l'innovation et une équipe de professionnels dévoués, Acclaro Medical continue de repousser les limites et de favoriser des changements positifs dans l'industrie de la médecine esthétique. Ses traitements exclusifs de rajeunissement de la peau 3DMIRACL® et Laser-Coring® sont reconnus pour offrir des résultats esthétiques inégalés combinés à un grand confort pour le patient, une guérison rapide et une protection maximale pour tous les types de peau. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.acclaromedical.com ou communiquez avec Xcite Technologies pour connaître la disponibilité dans votre région.

À propos de Xcite Technologies

Xcite Technologies est le principal distributeur canadien de technologies de médecine esthétique de pointe, reconnu pour offrir les solutions esthétiques les plus novatrices et éprouvées sur le plan clinique. Appuyée par son bilan soutenu en matière de lancement de plateformes de pointe comme UltraClear, Xcite demeure à l'avant-garde de la médecine esthétique, permettant aux fournisseurs canadiens d'avoir accès aux plus récentes percées mondiales en matière de traitements basés sur le champ énergétique qui répondent à l'ensemble des types de peau et des problèmes.

Personne-ressource pour les médias :

Nadine Tosk

Tosk Communications pour Acclaro Medical

[email protected] ; 504 453-8344

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2150550/Acclaro_Ablative_Fiber_Laser.jpg

SOURCE Acclaro Corporation