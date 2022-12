Accident mortel sur l'autoroute Dufferin-Montmorency survenu en septembre 2021 - Des recommandations pour la sécurité des usagers de la route

QUÉBEC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le coroner Donald Nicole publie ses quatre rapports d'investigation portant sur les décès de M. James Grant Fletcher et Mme Shellie Fletcher, ainsi que des jeunes Emma Lemieux et Jackson Fortin, en septembre 2021, dans l'arrondissement de Beauport. Il formule plusieurs recommandations afin d'améliorer la sécurité de tous les usagers de la route.

Le 2 septembre 2021, vers 17 h 45, Mme Shellie Fletcher, son père, M. James Grant Fletcher ainsi que ses deux enfants, Emma Lemieux et Jackson Fortin, sont décédés dans une collision entre leur véhicule, qui était à l'arrêt à un feu rouge, à l'intersection de l'autoroute Dufferin-Montmorency (autoroute 440) et du boulevard François-De Laval, sur le territoire de la Ville de Québec, et un véhicule qui circulait à grande vitesse, en direction est, sur l'autoroute Dufferin-Montmorency. Ce dernier a violemment embouti l'arrière du véhicule où les quatre personnes prenaient place.

La collision est survenue dans la voie de virage à gauche pour accéder au boulevard François-De Laval. À cet endroit, la limite de vitesse permise est de 70 km/h. Les informations du module de contrôle des dispositifs de sécurité du véhicule dans lequel prenaient place les quatre personnes et l'analyse du boîtier d'instrumentation du véhicule ayant causé la collision démontrent que ce dernier circulait à une vitesse se situant entre 130 et 146 km/h lors de l'impact. Par ailleurs, plusieurs personnes ont été témoins de la conduite téméraire et erratique du conducteur dans les minutes précédant la collision.

L'ensemble des éléments recueillis démontre que les quatre décès résultent d'une collision à haute vélocité entre le véhicule où la famille prenait place et un véhicule conduit par une personne dont les facultés étaient affaiblies par l'alcool et le cannabis. Mme Shellie Fletcher et M. James Grant Fletcher sont décédés d'un polytraumatisme consécutif à une collision routière. Les jeunes Jackson Fortin et Emma Lemieux sont décédés d'un traumatisme craniocérébral sévère consécutif à une collision routière. Il s'agit de décès accidentels.

Dans les circonstances, le conducteur du véhicule impliqué dans le décès de la famille a notamment été accusé de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort et de conduite dangereuse causant la mort. Il a plaidé coupable aux accusations et a reçu une sentence d'emprisonnement en avril 2022.

Depuis l'événement, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) procède à une analyse afin d'améliorer la sécurité routière du secteur. Il a déjà pris l'initiative de mettre en place un dispositif de préemption dans la voie de virage à gauche, afin d'éviter que des véhicules en attente pour s'engager sur le boulevard François-De Laval nord empiètent et débordent sur la voie rapide de l'autoroute. De plus, le MTMD a débuté des travaux d'installation d'un radar photo comme l'une des pistes de solution pour s'assurer que la limite de vitesse soit respectée. Le coroner Nicole recommande au ministère de compléter, dans les plus brefs délais, son analyse du secteur où est survenu l'événement, visant à mettre en place des mesures reconnues efficaces pour renforcer la sécurité routière, par exemple en privilégiant des mesures d'apaisement de la circulation qui consiste à réaménager le secteur de manière à modifier les comportements des automobilistes et à réduire ainsi la vitesse de la circulation et le risque d'accident.

Par ailleurs, le coroner, à la suite de discussions avec les principaux intervenants œuvrant à la mise en place de moyens pour éduquer les conducteurs et pour contrer la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, a appris que peu de citoyens dénoncent les personnes qui s'apprêtent à conduire ou qui conduisent un véhicule avec les facultés affaiblies par l'alcool et/ou les drogues, que la gravité des peines et des conséquences avait peu d'effets dissuasifs pour les conducteurs qui avaient ou qui voulaient consommer de l'alcool, mais que la peur d'être contrôlés par la police est le moyen dissuasif le plus efficace auprès de ces derniers.

Conséquemment, après avoir discuté préalablement de cet évènement avec les différentes organisations concernées et des questions soulevées avec le ministère de la Sécurité publique, le coroner formule des recommandations sur les enjeux que représentent la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou le cannabis et la vitesse excessive, et ce, afin de mieux protéger la vie humaine.

RECOMMANDATIONS

Au ministère de la Sécurité publique du Québec, à la Société de l'assurance automobile du Québec et à Éduc'alcool de coordonner leurs efforts, afin de mettre en place des mesures permanentes visant à rappeler aux conducteurs les conséquences de la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou les drogues et à promouvoir auprès du public l'importance de signaler aux policiers les conducteurs ayant ou semblant avoir les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue.





Au ministère de la Sécurité publique du Québec :

De sensibiliser les corps de police à l'importance de tenir à jour des procédures d'intervention rapide lors de dénonciations de citoyens concernant un conducteur ayant un comportement laissant croire qu'il est sous les effets de l'alcool ou la drogue ;



D'inciter tous les corps de police du Québec à recourir au dépistage obligatoire d'alcool de façon plus systématique et à augmenter le nombre de contrôles policiers en lien avec les capacités de conduite affaiblies par l'alcool ou la drogue tout au long de l'année.

Au ministère des Transports et de la Mobilité durable de compléter, dans les plus brefs délais, son analyse du secteur où est survenu l'événement, visant à mettre en place des mesures reconnues efficaces pour renforcer la sécurité routière, par exemple en privilégiant des mesures d'apaisement de la circulation qui consiste à réaménager le secteur de manière à modifier les comportements des automobilistes et à réduire ainsi la vitesse de la circulation et le risque d'accident.

Vous pouvez obtenir une copie des rapports d'investigation en transmettant votre demande par courriel au Service des communications du Bureau du coroner à l'adresse suivante : [email protected].

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]

@CoronerQuébec

SOURCE Bureau du coroner