Accident mortel impliquant un avion d'Air Canada : tristesse et questionnement

MONTRÉAL, le 23 mars 2026 /CNW/ - C'est avec une immense tristesse que le SCFP-Québec a appris la nouvelle de la tragédie survenue cette nuit à l'aéroport LaGuardia de New York impliquant un vol d'Air Canada Express (opéré par Jazz Aviation) en provenance de Montréal.

« Au nom de l'ensemble des membres du SCFP-Québec, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches des deux pilotes qui ont perdu la vie dans cet accident. Nos pensées sont également avec tous les membres d'équipage qui se trouvaient à bord, aux agents et agentes de bord qui, dans des circonstances traumatisantes, ont dû veiller sur les 72 passagers présents dans l'appareil. Leur courage dans ces moments d'une extrême intensité est remarquable », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées lors de cette collision. Nous pensons aussi aux passagères et passagers, à leur famille, qui ont vécu cette nuit des heures d'une détresse inimaginable.

Sécurité non négociable

« Le SCFP-Québec demande que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cet accident. Les travailleuses et travailleurs de l'aviation méritent des conditions de travail et des environnements opérationnels qui garantissent leur sécurité à chaque vol. Cette dernière ne doit jamais être négociable », de conclure le président syndical.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 3000 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, de Rouge, d'Air Transat, de Sunwing et de Pascan.

À l'extérieur du Québec, le secteur du transport aérien du SCFP compte aussi des membres chez WestJet, Swoop, Encore, Calm Air, First Air, Canadian North, Pivot Airlines, Flair Airlines et PAL Airlines.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]