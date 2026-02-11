LA PÊCHE, QC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Une jeune skieuse qui fréquentait le Centre Vorlage, mercredi le 11 février, a été victime d'un tragique incident. Elle visitait la station de l'Outaouais avec son école dans le cadre d'une sortie scolaire.

À 14h10, les premiers répondants ont été appelés à intervenir au débarcadère de la remontée mécanique B afin de porter secours à la victime. Nous avons été informés que la victime a été transportée au Centre hospitalier pour enfants de l'Est ontarien (CHEO).

« L'équipe du Centre Vorlage est profondément bouleversée par cet accident survenu aujourd'hui », a déclaré Alexandre Gaboury, co-propriétaire de la station. « Toutes nos pensées sont avec la famille et ses proches. »

Le service de police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais mène présentement une enquête afin de faire la lumière entourant les circonstances de cet accident. Bien entendu, nous allons collaborer pleinement avec le service de police.

SOURCE Centre Vorlage

Source :Béatrice Vincent, Tact, [email protected]