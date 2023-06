Accesso® acquiert VGS rebaptise la plateforme VGS accesso Horizon(SM)

L'acquisition du premier fournisseur de solutions de gestion des visiteurs et de billetterie dans le secteur des loisirs accroît la portée mondiale de la société

TWYFORD, Royaume-Uni, le 21 juin 2023 /CNW/ - accesso Technology Group (AIM : ACSO), premier fournisseur de solutions technologiques pour les attractions du monde entier, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de VGS, un important fournisseur de systèmes de billetterie et de gestion des visiteurs pour les entreprises œuvrant dans les domaines des loisirs, du divertissement et de la culture partout dans le monde. La plateforme SnApp primée de VGS sera rebaptisée accesso Horizon et fera partie de la gamme de produits accesso.

The accesso Horizon ticketing and visitor management platform.

Fondée par une équipe dont les membres comptent des décennies d'expérience combinée, VGS a soutenu des attractions touristiques de renom dans tous les aspects de la vente, de la distribution et du remboursement des billets et des droits depuis sa création en 2011. Sa clientèle, qui compte plus de 100 attractions, comprend la plus grande destination de villégiature thématique au monde située à Orlando, en Floride, ainsi que les principales marques de parcs thématiques à Dubaï, à Singapour, au Japon et en Chine. Au-delà des parcs thématiques, la billetterie et la plateforme de gestion des visiteurs soutiennent des zoos, des tours d'observation et d'autres attractions uniques dans un total de 11 pays à travers le monde, dont l'une des sept merveilles du monde antique, la pyramide de Gizeh en Égypte.

Dotée d'un large éventail de fonctionnalités, d'une fonction mondialisée et de solides capacités de mise à l'échelle, la plateforme VGS permet aux exploitants de sites de gérer tous les avantages, services et droits offerts aux clients grâce à une plateforme unifiée. Hébergée sur site ou dans le nuage, la solution offre aux clients une API ouverte pour permettre l'intégration directe avec d'autres systèmes. La plateforme VGS offre aux clients une expérience fluide et uniforme dans tous les domaines et sur tous les appareils. Le renseignement en temps réel permet aux opérateurs d'optimiser les ventes grâce à une tarification dynamique et une gestion de la disponibilité et des canaux de vente. Le soutien à emplacements multiples permet une promotion et un regroupement croisés des offres, ce qui améliore la visibilité et l'expérience client dans son ensemble. De plus, la solution offre un soutien linguistique continu pour les attractions du monde entier grâce à une interface utilisateur multilingue et entièrement flexible.

« Je suis plus qu'heureux d'annoncer l'acquisition transformatrice de VGS. Sa solution s'inscrit parfaitement dans notre feuille de route technologique et sa clientèle de premier plan en dit long sur la qualité, l'extensibilité et la fonctionnalité de la plateforme, a déclaré Steve Brown, chef de la direction d'accesso. Cette acquisition nous permettra de fournir à nos clients et à nos futurs partenaires une technologie qui a la capacité de prendre de l'expansion avec leur entreprise à long terme et de répondre à la demande croissante du consommateur moderne. »

Dans le cadre de la transaction, l'équipe mondiale talentueuse de VGS comptant 33 membres et dont les bureaux sont situés à Milan, Dubaï, Singapour et Orlando, se joindra à accesso.

« Je suis ravi que VGS s'associe à Accesso. Notre technologie est complémentaire de l'offre d'Accesso. Nous partageons le même engagement absolu à fournir les meilleures solutions unifiées possible pour optimiser les opérations de nos clients et améliorer l'expérience de leurs clients avant, pendant et après leur visite, a déclaré Paolo Moro, chef de la direction de VGS. Nous avons hâte de travailler ensemble tandis que nous entamons un nouveau chapitre passionnant. »

« Cette annonce est particulièrement importante pour moi et pour Paolo, car notre relation de travail remonte à plus de deux décennies, soit aux premiers jours de la solution originale de billetterie et de gestion des visiteurs de VGS, a ajouté Steve Brown. Paolo est un leader admiré depuis longtemps dans ce domaine, et pour qui j'ai énormément de respect. J'ai vu son expertise et son esprit d'innovation façonner l'industrie, et j'ai hâte que notre groupe nouvellement formé continue d'apporter des solutions novatrices à l'industrie des loisirs. »

Pour en savoir plus, visitez https://www.accesso.com/solutions/ticketing/ticketing-visitor-management .

À propos d'accesso Technology Group plc

accesso est le principal fournisseur mondial de solutions technologiques brevetées et primées qui redéfinissent l'expérience des visiteurs, augmentent les revenus, rationalisent les opérations et soutiennent les décisions d'affaires fondées sur les données pour les exploitants d'entreprises de loisirs et de divertissement. Desservant actuellement plus de 1 000 attractions dans le monde, accesso investit massivement dans la recherche et le développement afin de proposer aux attractions une technologie qui leur permet d'offrir des expériences inoubliables. Dotée d'une équipe de vétérans de l'industrie des attractions, des sites culturels et du ski, accesso s'associe à des attractions pour accroître la gamme d'activités de mobilisation des visiteurs sur site ou en ligne, afin de générer des revenus supplémentaires grâce à la billetterie intuitive, aux points de vente, aux files d'attente virtuelles, et aux technologies de gestion de la distribution et de l'expérience.

accesso est une société ouverte, cotée sur AIM, un marché exploité par la Bourse de Londres. Pour en savoir plus, visitez le site accesso.com ou suivez accesso sur Twitter , LinkedIn et Facebook .

