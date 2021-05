MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Accessa, une entreprise détenue à part entière par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires du Québec (AQPP), mettra désormais sa mission à l'œuvre dans le cadre d'un programme de soutien aux patients. Ce programme vise à offrir plus de services aux Québécois aux prises avec des enjeux de santé qui nécessitent des médicaments de spécialité. En effet, Accessa annonce aujourd'hui le début d'une collaboration étroite avec la multinationale Sandoz, une division de Novartis située à Boucherville, et devient l'intermédiaire quant aux services de soutien aux patients pour le produit Hyrimoz®* à l'échelle de la province. Pour Accessa, il s'agit d'une première coopération d'importance depuis sa mise sur pied en 2019.

Les patients souffrant entre autres de diverses formes d'arthrite et de troubles gastro-intestinaux, incluant la maladie de Crohn, se verront offrir un service d'accompagnement personnalisé en pharmacie en ce qui concerne la délivrance de ce médicament, notamment pour le suivi de la thérapie, ainsi que pour la formation nécessaire pour ce type de traitement. Cette première entente avec une compagnie pharmaceutique permet aux pharmaciens propriétaires du Québec d'affirmer leur rôle clé dans le secteur des programmes de soutien aux patients.

Ainsi, les patients auront dorénavant la possibilité de bénéficier d'un programme de soutien dans leur pharmacie, avec leur pharmacien qui pourra assurer le suivi de la thérapie par médicaments de spécialité en même temps que celui pour les autres types de médicaments. Le pharmacien, qui demeure l'un des professionnels de la santé les plus accessibles et le mieux placé pour évaluer les interactions entre les différents types de médicaments, pourra alors assurer une meilleure prise en charge de ses patients, le tout en étroite collaboration avec le médecin prescripteur.

Sandoz Canada connaît bien la spécificité du modèle de la pharmacie communautaire au Québec et attache de l'importance au choix des patients et au rôle de toutes les pharmacies. Ce premier partenariat s'est donc établi de façon naturelle entre les deux entreprises. « Il est important pour nous que les patients puissent choisir où ils obtiennent leurs biosimilaires et leurs médicaments génériques de spécialité, car le patient est toujours au cœur de notre travail », déclare Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada.

Une évolution logique

L'arrivée d'Accessa dans le domaine des programmes de soutien aux patients permet aux pharmaciens de continuer l'expansion de leur rôle auprès des patients, au bénéfice du système de santé québécois. L'augmentation du nombre de services cliniques offerts par les pharmaciens au fil des dernières années, de même que l'implication exceptionnelle des pharmacies communautaires de partout au Québec dans la campagne de vaccination historique contre la COVID-19, sont d'excellents exemples de la place prédominante qu'occupent maintenant les pharmaciens, non seulement dans l'offre de soins de première ligne, mais dans tout l'écosystème de la santé. Cette nouvelle option pour les patients va donc dans la mouvance d'une prise en charge accrue des patients et de leur thérapie par leur pharmacien.

« La mission d'Accessa se concrétise enfin grâce à cette première entente avec Sandoz. L'utilisation plus optimale des pharmaciens dans l'univers des programmes de soutien aux patients est une étape logique dans l'évolution de leur rôle, particulièrement dans un contexte où de plus en plus de traitements nécessitent des médicaments complexes. Les grands gagnants seront bien sûr les patients québécois qui pourront bénéficier d'un accompagnement de tous les instants de la part de leur pharmacien, ce qui contribuera au succès de leur thérapie » a déclaré M. Jean Bourcier, président d'Accessa.

Cette entente n'est qu'une première étape pour Accessa qui est actuellement en discussion avec plusieurs autres fabricants de médicaments dans le but de développer des partenariats qui permettront un soutien plus spécialisé aux patients, et cela pour plusieurs types de thérapies.

À propos d'Accessa

Accessa est une entreprise détenue à part entière par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires du Québec (AQPP). Créée en 2019, Accessa contribue à mettre sur pied et à gérer une nouvelle génération de programmes de soutien aux patients. Son objectif principal est d'accompagner les patients aux prises avec des enjeux de santé qui nécessitent des traitements et des médicaments complexes dans le suivi et le succès de leur thérapie. En misant sur un large réseau de pharmaciens communautaires hautement qualifiés dans les différentes régions, Accessa permet aux Québécois de bénéficier d'une flexibilité unique dans les programmes de soutien aux patients.

www.accessa.ca

À propos de Sandoz

Sandoz International GmbH est un chef de file mondial en matière de génériques et de biosimilaires et une division de la multinationale suisse Novartis.

Sandoz Canada est un pionnier, un chef de file et un fournisseur de confiance de médicaments génériques et biosimilaires de qualité avec plus de 65 millions de prescriptions par année, qui s'appuie sur l'expérience et des capacités mondiales pour mettre au point, fabriquer et commercialiser ses produits depuis des décennies. Sandoz a lancé le premier biosimilaire sur le marché européen en 2006, et le premier au Canada en 2009.

sandoz.ca / GenerationBiosimilaires.ca

* Hyrimoz® est une marque de commerce enregistrée et utilisée sous licence par Sandoz Canada.

