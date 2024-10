Nouvelle entente entre Accessa et le Groupe JAMP Pharma - Accessa devient le gestionnaire du programme de soutien aux patients pour le produit générique Fulvestrant du Groupe JAMP Pharma

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Accessa, une entreprise détenue à part entière par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), annonce cette deuxième collaboration avec le Groupe JAMP Pharma et devient le gestionnaire du programme de soutien aux patients en oncologie pour le produit générique PrFulvestrant Injectable à l'échelle de la province.

Accessa et son réseau de pharmacies communautaires proposent des solutions qui visent à démocratiser l'accès aux médicaments en respectant le choix du patient, à simplifier son parcours et à maximiser son traitement. En particulier, dans le domaine de l'oncologie, Accessa s'engage à optimiser le parcours de soin des patients en assurant une prise en charge efficace et personnalisée par les pharmaciens communautaires, des experts en médicament. Grâce aux programmes d'Accessa, les patients peuvent choisir un professionnel de la santé en qui ils ont confiance et qui sont accessibles pour eux : leur propre pharmacien. Ce dernier possède l'ensemble de leur dossier, devient le point de contact principal dans le cadre du programme de soutien et assure la globalité de la prise en charge de leur traitement, favorisant ainsi son observance.

« Nous sommes ravis que le Groupe JAMP Pharma reconnaisse la valeur du modèle unique d'Accessa. L'implication des pharmaciens communautaires dans la gestion des programmes de soutien aux patients, notamment en oncologie, est bénéfique pour tous. Leur accessibilité, leur expertise en matière de médicaments et leur connaissance approfondie des dossiers pharmacologiques de leurs patients en font des acteurs clés dans ce domaine », affirme Jean Bourcier, président d'Accessa.

Le Groupe JAMP Pharma estime que les professionnels de la pharmacie communautaire jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité des soins. Leur contribution est essentielle pour la prise en charge globale des thérapies médicamenteuses de leurs patients.

« JAMP Pharma propose l'un des portfolios les plus complets en médicaments de spécialité et le récent lancement de PrJAMP Fulvestrant Injectable supporte notre vision de devenir un leader dans cette catégorie de médicaments, déclare Louis Pilon, CEO du Groupe JAMP Pharma. « Les pharmaciens sont au cœur de la relation avec les patients. C'est pourquoi nous nous réjouissons de l'ajout de ce traitement en oncologie en partenariat avec Accessa, qui permettra aux pharmaciens d'assurer un accompagnement personnalisé tout au long du parcours patient. »

Avec ce partenariat, Accessa élargit son offre dans le secteur des médicaments génériques de spécialité.

À propos d'Accessa

Créée en 2019, Accessa est le gestionnaire d'une nouvelle génération de programmes de soutien aux patients (PSP). Mise sur pied par les pharmaciens propriétaires du Québec par le biais de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Accessa a comme mission de déployer des programmes de soutien aux patients des plus accessibles, efficaces et éthiques afin de répondre à la croissance rapide des ordonnances de médicaments de spécialité et aux besoins grandissants des patients en matière de suivis thérapeutiques complexes.

Son but est de démocratiser l'accès aux médicaments de spécialité pour les patients atteints de maladies chroniques ou rares afin qu'ils puissent bénéficier d'une prise en charge globale du traitement par leur propre pharmacien, soit le professionnel de la santé qui connaît le mieux leur dossier pharmacologique.

En misant sur un large réseau de pharmaciens communautaires hautement qualifiés dans toutes les régions, Accessa permet aux Québécois de bénéficier de la proximité de leur pharmacien pour optimiser leur traitement.

À propos du Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une organisation canadienne dont le siège social est situé à Boucherville, dans la grande région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique avec un portefeuille de plus de 350 molécules et est l'un des leaders de l'industrie en termes de volume annuel d'ordonnances1. Avec plus de 130 nouveaux produits dont la vente a été autorisée par Santé Canada au cours des trois dernières années, le Groupe JAMP Pharma est le leader canadien en matière de lancement de produits2, améliorant ainsi les nouvelles options de traitement disponibles au Canada, y compris de nombreux médicaments spécialisés. L'ajout d'un nouveau site de fabrication local et de la division Fabrication JAMP Pharma vient appuyer la vision du Groupe JAMP Pharma de devenir la plus grande entreprise pharmaceutique de propriété canadienne.

En plus de sa division générique, le Groupe JAMP Pharma possède plusieurs divisions telles qu'Orimed, BioJAMP, Wampole, Laboratoire Suisse et Cosmetic Import, offrant également des produits sur ordonnance et de marque, des produits biosimilaires, 180 produits en vente libre avec une gamme variée de vitamines, de suppléments et de produits de santé naturels.

SOURCE Accessa

Renseignements : Viviane Ross, Conseillère principale, Affaires publiques, [email protected]; www.accessa.ca