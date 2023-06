Accès public aux cours d'eau : le Grand Splash est de retour

MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - Pour une troisième année consécutive, le Grand Splash battra son plein au Vieux-Port de Montréal, le vendredi 30 juin. Organisée par la Fondation Rivières, cette mobilisation a pour but d'y revendiquer l'aménagement d'un espace destiné à la baignade publique. Des citoyens et citoyennes se lanceront du quai Jacques-Cartier en guise de manifestation.

Un énorme potentiel de baignade au quai Jacques-Cartier

Par temps sec, l'eau du Vieux-Port est d'excellente qualité : dans un tel contexte, elle n'a connu qu'un seul événement de contamination dans les 10 dernières années (depuis 2022), selon les données du Réseau de suivi des milieux aquatiques (RSMA) de la Ville de Montréal. Après un épisode de forte pluie, il suffirait de fermer l'accès à la zone de baignade sur une période de 24 à 72 h, comme à la plage de Verdun - la durée de fermeture variant selon l'importance des débordements des réseaux d'égout.

Rappelons qu'un projet de bain portuaire au bout du quai de l'Horloge avait été abandonné à l'été 2020. Installé dans le fleuve Saint-Laurent, à l'extérieur de la zone protégée du Vieux-Port, ce projet de bain portuaire était exposé à un fort courant, contrairement au bassin Jacques-Cartier.

« On continue à insister pour avoir une aire de baignade dans le Vieux-Port de Montréal. Après le bassin Louise à Québec, et bientôt Paris qui souhaite ouvrir la baignade dans la Seine d'ici deux ans, à quand le tour de Montréal? » demande André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières.

Peu d'accès public à l'eau à Montréal

Il n'existe que trois accès publics à la baignade sans frais sur le territoire de Montréal malgré son caractère insulaire : à la plage de Verdun, au parc-nature du Cap-Saint-Jacques et au parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard. La Ville ne prévoit que trois projets d'ouverture de zones de baignade dans le fleuve : au futur parc riverain de Lachine, au parc de la Promenade Bellerive et à la Plage de l'Est (compromis par la présence potentielle du chevalier cuivré, une espèce menacée d'extinction).

Le Grand Splash sur plusieurs rivières

Plusieurs événements du Grand Splash, principalement en Montérégie, auront lieu entre le 30 juin et le 8 juillet afin d'interpeller les élu.e.s et les décideurs à l'importance d'aménager des accès publics à la baignade et aux activités nautiques non-motorisées (canot, kayak, planche à pagaie, etc.) sur les cours d'eau, et d'y assurer la qualité de l'eau. Deux de ces événements (Chambly et Saint-Joseph-de-Sorel) se déroulent là où la Fondation Rivières a réalisé une étude de suivi de la qualité de l'eau et relevé un très bon potentiel de baignade en été et par temps sec.

Chambly (Centre nautique Gervais-Désourdy) : 2 juillet

Saint-Joseph-de-Sorel (Parc de la Pointe-aux-Pins) : 2 juillet

Sainte-Martine (Parc Paul-Léveillé) : 8 juillet

Programmation complète au grandsplash.ca

Les événements sont gratuits et ouverts à toutes et à tous. En cas de pluie, qui pourrait affecter la qualité de l'eau, un Grand Splash pourrait être repoussé à une date ultérieure.

Des billets de tirage seront vendus lors de chacun des événements pour gagner une planche à pagaie (SUP). Les profits seront remis également entre la Fondation Rivières et le comité organisateur local sans but lucratif. Règlement du tirage au fondationrivieres.org.

À propos de la Fondation Rivières

Depuis 20 ans, la Fondation Rivières œuvre à préserver, restaurer et mettre en valeur le caractère naturel des rivières et contribue à assurer la qualité de l'eau et l'accès à l'eau pour la population québécoise. La Fondation organise le Grand Splash depuis 2019.

