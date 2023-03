Accès entravé à la culture - Le FEQ sera moins accessibles aux personnes handicapées

QUÉBEC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) dénonce avec indignation la décision du Festival d'été de Québec (FEQ) d'offrir 100 places de moins, cette année, aux personnes handicapées notamment à la scène Bell sur les Plaines d'Abraham.

Depuis plus d'une dizaine d'années, le festival offrait 300 places aux personnes à mobilités réduites et leur accompagnateur alors que pour l'édition 2023 seulement 200 places seront disponibles. Par cette mesure, le FEQ va à l'encontre des concepts et mesures d'inclusion que la Ville de Québec s'est dotée au cours des dernières années.

«Il est extrêmement dommage de voir qu'un festival d'une si grande ampleur néglige dans ses actions les principes d'accessibilité. On souhaiterait plutôt que le FEQ puisse se distinguer en donnant davantage d'accès aux lieux et à la programmation à l'ensemble de ses citoyens, sans discrimination ni privilège, et ce, dans le respect de tous», indique Dominique Salgado directeur général du CAPVISH.

L'un des objectifs du bureau des Grands événements est de favoriser, au fil des ans, une meilleure participation des personnes handicapées. Nous souhaitons que les promoteurs du FEQ puisse reconsidérer leur décision.

«Mettre en place de véritables efforts afin de créer une expérience agréable pour les personnes en situation de handicap leur permet de se sentir totalement inclus et non pas seulement les autoriser à participer à un événement. De plus, cela serait bien reçu par l'ensemble des participants avec des limitations fonctionnelles, une clientèle aussi importante», ajoute Raynald Pelletier, président du CAPVISH.

Le CAPVISH suggère que les subventions destinées à l'organisation et au fonctionnement de tels événements favorisent davantage l'accès aux personnes handicapées et non le contraire.

SOURCE Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap

Renseignements: Dominique Salgado, directeur général, Bur. : 418-523-3065 poste 22, Cell. : 581-988-7271, [email protected]