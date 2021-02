Accenture se positionne comme un leader dans le rapport IDC MarketScape pour les services d'implantation Salesforce au Canada

TORONTO, le 24 févr. 2021 /CNW/ - Accenture (NYSE: ACN) a été reconnue comme un chef de file dans le dernier rapport IDC MarketScape: Canada Salesforce Implementation Services 2020 Vendor Assessment (IDC# CA46257720).

Le rapport souligne l'expertise sectorielle d'Accenture, sa capacité à apporter des solutions au marché, ainsi que ses investissements dans sa division d'affaires Salesforce (en anglais seulement).

« L'investissement d'Accenture et son engagement envers Salesforce dans sa pratique canadienne ont constitué un facteur de différenciation important lors de l'évaluation des fournisseurs de services de mise en œuvre de Salesforce. L'expertise d'Accenture dans le domaine et le secteur des produits Salesforce fait d'elle un leader du marché canadien », a déclaré Jim Westcott, directeur de la recherche, solutions d'application chez IDC.

Le rapport souligne qu'Accenture a été l'un des premiers partenaires de Salesforce, et sa forte collaboration au Canada ressort clairement du bilan d'Accenture en matière de mise en œuvre des projets Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud et Commerce Cloud. Le rapport souligne également le caractère mondial de l'intégration d'Accenture ainsi que sa stratégie de croissance canadienne axée sur les technologies et les services en nuage, dont Salesforce est un élément clé.

Jennifer Jackson, responsable de la technologie et du programme Avantage numérique pour le Canada chez Accenture, a déclaré : « Nous collaborons depuis longtemps avec Salesforce pour développer des solutions de pointe pour les entreprises canadiennes. Notre position de chef de file dans ce rapport témoigne de notre volonté d'investir dans l'innovation, d'attirer et de cultiver les meilleurs talents et d'aider nos clients à se transformer et à atteindre leurs objectifs. »

Le rapport IDC MarketScape a également souligné les relations de longue date d'Accenture avec Vlocity (aujourd'hui Salesforce Industries) et nCino, qui en font un fournisseur de premier plan pour la mise en œuvre de solutions infonuagiques en matière de services financiers et de santé au Canada. Accenture a également déployé son expérience d'innovation Salesforce (SiX) dans ses centres et studios d'innovation mondiaux, ce qui lui permet de travailler en collaboration avec ses clients pour concevoir et prototyper des solutions Salesforce.

IDC MarketScape a comparé Accenture et sept autres fournisseurs de services d'implantation de Salesforce ayant des opérations et des clients au Canada. La participation à cette étude a été déterminée en fonction des revenus annuels des services professionnels Salesforce au Canada, de la reconnaissance en tant que partenaire officiel de Salesforce et de la présence d'une pratique active des services professionnels Salesforce au Canada.

Sur le plan mondial, Accenture a été reconnue par le rapport IDC MarketScape comme un chef de file (en anglais seulement) pendant quatre années consécutives pour les services de mise en œuvre de solutions Salesforce (doc #US45007219, septembre 2019).

Globalement, Accenture possède la plus grande pratique Salesforce au monde et est un leader de confiance dans la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'expériences transformationnelles à l'aide des solutions Salesforce.

Plus d'informations au sujet du rapport IDC MarketScape, intitulé Canada Salesforce Implementation Services 2020 Vendor Assessment sont disponibles ici, en anglais.

