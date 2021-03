Dans ce rapport initial, Accenture a été nommée chef de file en partie grâce à son expertise industrielle, ses compétences technologiques approfondies et ses partenariats solides avec des acteurs technologiques de premier plan. Par ailleurs, selon ce rapport, Accenture se distingue dans le domaine des services professionnels en ligne par ses investissements dans diverses solutions propriétaires visant à accélérer le parcours de ses clients vers le nuage. L'entreprise se distingue également par sa stratégie mondiale agressive visant à aider les entreprises à se transformer numériquement et à devenir des entreprises privilégiant le nuage.

« Les entreprises canadiennes ont mis du temps à renforcer leur adoption du nuage et leur degré de maturité d'utilisation. Il en résulte que leur maturité infonuagique est bien inférieure à ce qu'elles souhaitent. Pour accroître leur valeur commerciale, les entreprises doivent adopter une approche de "nuage d'abord", dans le cadre de leur transformation numérique. Les ressources, l'expertise et les services d'Accenture aident les entreprises à utiliser cette approche pour permettre, accélérer et soutenir la transformation numérique et accroître la valeur de l'entreprise », a déclaré Jason Bremner, vice-président de la recherche, Solutions industrielles et commerciales chez IDC.

Le rapport IDC MarketScape a également relevé que les clients du service infonuagique d'Accenture sont très satisfaits, notamment en ce qui concerne sa capacité à s'intégrer aux équipes des clients et sa capacité globale de livraison. Les services proposés par Accenture offrent de nombreux avantages en raison de l'étendue des fonctionnalités et de ses investissements dans les centres d'innovation, la propriété intellectuelle et le développement des employés. Ceci se traduit par un niveau élevé de qualité de service, selon le rapport.

« La pandémie a été un élément catalyseur pour de nombreuses organisations canadiennes, les incitant à accélérer leur passage au nuage. Elle les a poussées à modifier profondément leur mode de fonctionnement et les a renforcées pour l'avenir », a déclaré Jennifer Jackson, responsable de la technologie et du programme Avantage numérique pour le Canada chez Accenture. « Depuis longtemps, nous aidons nos clients à utiliser le nuage comme base pour l'innovation et la création de nouveaux modèles commerciaux. Ce rapport d'IDC MarketScape reconnaît le talent de notre main-d'œuvre et sa capacité profonde à proposer la technologie la plus révolutionnaire et créatrice de valeur de notre époque. »

En septembre 2020, Accenture a lancé le programme Avantage nuagique d'Accenture (en anglais seulement), un nouveau groupe multiservice de 70 000 professionnels du nuage. Grâce à un investissement de 3 milliards de dollars, celui-ci aidera les clients de tous les secteurs à devenir rapidement des entreprises axées sur le nuage et à accélérer leur transformation numérique afin de générer une plus grande valeur à la fois rapidement et à grande échelle.

Selon le dernier rapport d'Accenture, De grands espoirs : surmonter les obstacles pour maximiser la valeur du nuage, seulement 34 % des entreprises canadiennes estiment qu'elles obtiennent la pleine valeur attendue de leurs investissements dans le secteur du nuage, contre 37 % des entreprises à travers le monde. Le rapport a également révélé que seulement 18 % des entreprises canadiennes sont entièrement convaincues que les initiatives prises par leur organisation en matière de migration vers le nuage apporteront la valeur attendue au moment prévu.

Dans ce rapport, IDC MarketScape a évalué Accenture et neuf autres fournisseurs de services professionnels en infonuagique. La participation à cette étude a été déterminée en fonction des revenus annuels des services professionnels en ligne au Canada, du statut de partenaire officiel de conseil ou d'intégration pour Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform ou IBM Cloud, ainsi que d'une présence canadienne active avec au moins 50 professionnels.

Accenture a récemment été nommée chef de file dans le rapport IDC MarketScape: Canada Salesforce Implementation Services 2020 Vendor Assessment (doc#CA46257720, décembre 2020 - en français : Évaluation des fournisseurs canadiens de services professionnels en intégration de solutions Salesforce 2020).

Accenture s'est également positionnée comme un chef de file dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide Cloud Professional Services 2020 Vendor Assessment (doc#US45439120, avril 2020 - en français : Évaluation des fournisseurs mondiaux de services professionnels en infonuagique 2020).

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape (en anglais seulement) est conçu pour donner un aperçu de l'aptitude concurrentielle des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des communications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui se traduit par une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur au sein d'un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs des fournisseurs de TI et de télécommunications sur le marché peuvent être comparés de manière significative. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et faiblesses des vendeurs actuels et potentiels.

