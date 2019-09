Accenture nomme Martine Lapointe directrice générale du bureau de Montréal

En plus de son nouveau portefeuille, Mme Lapointe continuera d'occuper le poste de directrice générale de l'entité Technologie d'Accenture, où elle dirige la pratique de transformation numérique au sein du groupe SAP de l'entreprise. Forte de plus de 20 ans d'expérience à diriger la livraison des technologies et gérer les comptes clients, elle mène des équipes performantes qui obtiennent des résultats en ventes, en livraison et en opérations partout en Amérique du Nord.

Madame Lapointe succède à Madeleine Chenette, ancienne directrice générale du bureau de Montréal. Madame Chenette a été nommée ambassadrice du Canada à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris.

« Martine est déterminée à piloter l'innovation mondiale pour nos clients du Québec et, grâce à ses qualités de leader et à son expertise en matière de transformation numérique dans les grandes entreprises canadiennes et internationales, elle est la personne idéale pour diriger notre entreprise dans une région aussi importante, a déclaré Jeffrey Russell, directeur général principal et président d'Accenture au Canada. Nous remercions Madeleine pour son excellent travail auprès d'Accenture dans la région du Québec, et je suis persuadé qu'elle apportera une contribution extraordinaire au travail de l'OCDE en représentant le Canada avec distinction. »

Madame Lapointe détient un baccalauréat en administration des affaires - Gestion des opérations et de la logistique de HEC Montréal.

À propos d'Accenture

Accenture est une société chef de file de services professionnels dans le monde entier, offrant une vaste gamme de services et de solutions en stratégie, en conseil, en numérique, en technologie et en opération. Forte d'une expérience inégalée et de compétences spécialisées dans plus de 40 industries et fonctions administratives -- soutenues par le plus vaste réseau de livraison de solution au monde -- Accenture conjugue les affaires et la technologie pour aider les clients à améliorer leur performance et créer une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec 482 000 employés dans plus de 120 pays, Accenture favorise l'innovation pour améliorer notre façon de vivre et de travailler. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web au www.accenture.com.

SOURCE Accenture

Renseignements: Susan Kirwin, Accenture, +1 416-641-5148, susan.kirwin@accenture.com

