TORONTO, le 5 févr. 2021 /CNW/ - Dans le but d'aider les organisations canadiennes à accélérer leurs transformations numériques et à devenir rapidement des organisations tirant parti de l'« avantage nuagique », Accenture (NYSE : ACN) a nommé Jennifer Jackson au poste de responsable, Avantage nuagique au Canada dans le cadre du lancement mondial récent d'Avantage nuagique d'Accenture.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Jackson regroupera tous les services et compétences en infonuagique d'Accenture pour stimuler la croissance et les ventes, renforcer les partenariats d'écosystèmes, ainsi que perfectionner des compétences spécialisées sur le marché.

Mme Jackson compte plus de 20 ans d'expérience au sein d'Accenture. Elle a dirigé des projets novateurs et complexes dans de nombreuses industries à toutes les étapes du développement de logiciels et des opérations. En dehors de son portefeuille technologique, Mme Jackson défend avec passion la cause de la santé mentale et est la cadre responsable du groupe de ressources des employés en santé mentale d'Accenture au Canada.

« Jennifer joue un rôle essentiel en tant que responsable de notre pratique en matière de technologie au Canada. Forte de son expérience en changements transformationnels, elle est une voix respectée en ce qui a trait à notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine », a déclaré Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada. « Jennifer continuera de guider les clients canadiens de sorte que leurs organisations puissent tirer parti rapidement de l'avantage nuagique afin d'atteindre la vitesse et la souplesse qui sont essentielles pour relever de nouveaux défis et saisir de nouvelles occasions. »

L'infonuagique, dont le développement s'est accéléré en raison de la pandémie, est de plus en plus reconnue comme le fondement de la résilience des entreprises, de la réduction des coûts structurels ainsi que de nouvelles expériences et de nouveaux produits qui répondent aux besoins continus et évolutifs des secteurs de la santé, de la société et de l'économie.

Avantage nuagique d'Accenture, dont le lancement a été annoncé en septembre au même titre qu'un investissement de 3 milliards de dollars sur trois ans dans de nouvelles capacités et solutions ainsi que de nouveaux partenariats et engagements auprès des clients, démontre la détermination de l'entreprise d'offrir une plus grande valeur intégrée aux clients lorsqu'ils en ont le plus besoin.

« Nos clients se tournent vers l'infonuagique en vue d'obtenir une vitesse maximale, des résultats prévisibles et une valeur opérationnelle globale. Cela signifie que l'urgence d'innover est plus que jamais en haut de la liste des points à l'ordre du jour des cadres supérieurs », a ajouté Mme Jackson. « Je me réjouis de contribuer à diriger notre mandat Avantage nuagique au Canada et de veiller à ce que les entreprises disposent de l'expertise nécessaire pour tirer parti de la profondeur et de l'étendue des services qui sont possibles grâce à l'infonuagique. »

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons des services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 514 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au service de nos clients situés dans plus de 120 pays. Nous maîtrisons la puissance du changement pour créer de la valeur et une réussite partagée pour nos clients, notre personnel, nos actionnaires et nos collectivités. Consultez notre site Web : www.accenture.com.

SOURCE Accenture

Renseignements: Personne-ressource: Susan Kirwin, Accenture, +1 416 641-5148, [email protected]

Liens connexes

http://www.accenture.ca