Accenture nomme Elizabeth Boright au poste de directrice générale pour l'Alberta

Basée à Calgary, Mme Boright continuera d'occuper le poste de directrice générale de la division Technologie d'Accenture, en mettant l'accent sur les clients des secteurs de l'énergie, des utilités publiques, de la vente au détail et des services publics. Elle a occupé des postes de direction, de prestation et de vente auprès des clients, en plus d'aider à diriger des programmes complexes de transformation des affaires dans divers secteurs.

En dehors de ses fonctions officielles, Mme Boright est depuis cinq ans la marraine exécutive du programme Life @ Calgary d'Accenture. Ce programme vise à promouvoir une expérience positive pour les employés à Calgary en proposant des événements pour les employés, des communications et des possibilités d'apprentissage.

Madame Boright détient un baccalauréat en commerce de l'Université McMaster.

« Elizabeth est une chef de file qui a fait ses preuves et qui possède une grande expérience dans la résolution de problèmes complexes, la conduite de transformations et le développement d'un fort sentiment d'appartenance à la communauté, a déclaré Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada. Avec son parcours, je suis confiant dans la capacité d'Elizabeth à stimuler l'innovation et la croissance tout en attirant les meilleurs talents sur le marché local de Calgary. »

Accenture est une société chef de file de services professionnels dans le monde entier, offrant une vaste gamme de services et de solutions en stratégie, en conseil, en numérique, en technologie et en opération. Forte d'une expérience inégalée et de compétences spécialisées dans plus de 40 industries et fonctions administratives -- soutenues par le plus vaste réseau de livraison de solution au monde --, Accenture conjugue les affaires et la technologie pour aider les clients à améliorer leur performance et créer une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec un effectif comptant 505 000 personnes au service des clients dans plus de 120 pays, Accenture favorise l'innovation et améliore le travail et la vie des gens partout dans le monde. Visitez notre site au www.accenture.com.

